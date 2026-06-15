Martina estalla contra Jacobo y Curro se enfrenta a una importante decisión en 'La promesa'

Por Fidel Conejero |

Los seguidores de 'La promesa' se han quedado este lunes sin su cita habitual con la serie. La ficción de época de La 1 no se ha emitido debido a la programación especial dedicada al debut de la Selección Española en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde, un encuentro que ha ocupado gran parte de la tarde de la cadena pública. La serie vespertina regresará este martes con un episodio cargado de conflictos, confesiones y decisiones que podrían cambiar el futuro de varios de sus protagonistas.

Una de las tramas centrales estará protagonizada por Martina (Amparo Piñero) y Jacobo (Gonzalo Ramos). Después de descubrir que la supuesta oferta de trabajo en Nueva York nunca existió, la joven no podrá ocultar su enfado con él. Jacobo intentará justificar su comportamiento asegurando que actuó movido por amor y por miedo a perderla, pero sus explicaciones no parecen suficientes para reparar la confianza dañada.

Mientras tanto, Manuel (Arturo García Sancho) seguirá enfrentándose a las exigencias de Ciro (Juan Perales). El heredero de los Luján se mostrará indignado ante la petición de hacerse cargo de las facturas derivadas de las obras del palacio de su rival. Sin embargo, la habilidad manipuladora de Ciro volverá a hacer acto de presencia y conseguirá sembrar la duda en Manuel, que comenzará a replantearse la situación.

Por otro lado,que ha utilizado lapara ser usada únicamente en caso de emergencia. Aunque Manuel Regueiro ) decidiráde dicha carta, la conversación tendrá. Más adelante, tantocomo el propio marqués coincidirán en que lo más sensato sería Xavi Lock ) y Marta Costa ) hasta que el. La pareja, que inicialmente se muestra decidida a ignorar cualquier recomendación, podría verse obligada a

Manuel discute con Ciro en una escena de 'La promesa'

Problemas organizativos en el servicio dirigido por Cristóbal

En el área de servicio, la situación de Cristóbal Ballesteros (Fernando Coronado) seguirá complicándose. La noticia de su oposición al ascenso de Ricardo (Carlos de Austria) a segundo mayordomo correrá rápidamente por palacio y provocará un creciente malestar entre los trabajadores. Además, Leocadia (Isabel Serrano) volverá a recriminarle los problemas organizativos que se están produciendo en el servicio, incrementando aún más la tensión entre ambos.

También habrá avances en la recuperación de Julieta (Vera Asunción), cuya salud continúa mejorando. Ángela aprovechará para hablar con ella y recordarle las similitudes entre su situación y la que vivió Jana (Ana Garcés) en el pasado. Por su parte, el doctor examinará a Adriano (Ibrahim Al Shami J.), que sigue evolucionando favorablemente, aunque le pedirá que mantenga en secreto cualquier mejora en su estado.

Finalmente, Lope (Enrique Fortún) intentará una vez más acercarse a Vera (Ángela Echaniz). El cocinero se sincerará con ella y le explicará que todas sus decisiones tuvieron como objetivo convertirse en alguien digno de su amor. Sin embargo, la hija del duque de Carril (Jesús Cabrero) seguirá firme en su postura y no parece dispuesta a darle una nueva oportunidad.