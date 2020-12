La pillada de Pavo Real en 'Mask Singer': ¿se esconde Pastora Soler bajo la máscara?

El miércoles 9 de diciembre, Antena 3 emitió la sexta gala de 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que los investigadores habituales contaron con la ayuda de Eva González como invitada en su mesa, para tratar de descubrir las identidades de los concursantes ocultos bajo las distintas máscaras. Una ocasión en la que, no obstante, Pavo Real acabó al descubierto a ojos de los investigadores, quienes hicieron pleno al asegurar que la máscara ocultaba a Pastora Soler.

Durante la actuación de Pavo Real en la sexta gala del programa, Malú se mostró muy segura acerca de la identidad de la concursante bajo la máscara, algo que no dudó en manifestar una vez concluyó la potente interpretación. "Le he visto el plumero al Pavo Real", confesó la investigadora, quien procedió a dar un rápido repaso a algunas de las pistas claves, antes de desvelar la posible identidad de la persona que actuaba protegida por la máscara de Pavo Real. "La Virgen del Pilar me tenía un poquito despistada, pero ya tiene sentido", reconoció la artista, quien señaló que el fanatismo de la concursante por "Céline Dion" también lo tenía, dado que "por generación, escuchamos las mismas cosas".

"Tiene absolutamente todo el sentido el vozarrón; ese 'tropiezo', momento complicado en su carrera; y estoy totalmente convencida de que se pondría un pijama y se iría con un par de amigas a un supermercado y luego se comería una hamburguesa", recopiló la investigadora, tras lo que remató su discurso declarando que "eres mi queridísima amiga, que te adoro y no puedes cantar mejor, Pastora Soler". "Todos sabemos que es Pastora Soler, todos estamos de acuerdo", apuntó Javier Calvo, que quiso "aportar mi granito de arena" sobre las pistas que se habían lanzado sobre Pavo Real. "Ha dicho que tiene un corazón muy grande y se la veía en el Titanic, porque tiene un 'Corazón congelado'", dedujo el director, haciendo referencia al tema de Soler.

"¿Y por qué lo de Zaragoza? Porque Pastora Soler se llama Pilar", añadió Javier Ambrossi, tras lo cual se trajo a la luz el hecho de que Pastora es de Coria del Río, un pueblecito de Sevilla, ambiente del que había asegurado disfrutar mucho, al igual que la compañía de sus vecinos. Ademas, la concursante presentó en plató a un par de samuráis, de los que afirmó que "tienen mucho que ver con mi origen", algo que los investigadores relacionaron de inmediato con el apellido Japón y el legado samurái del pueblo de Pastora Soler.

Unas deducciones muy acertadas con las que incluso José Mota se mostró de acuerdo, por lo que los investigadores, junto a Eva, se marcaron un pleno sobre la identidad de Pavo Real, que también llevaba algunas galas al descubierto frente a los espectadores en redes sociales. De hecho, muchos recordaron que Pastora Soler había sido la apuesta de Vanesa Martín sobre Pavo Real en su única visita al programa, donde también acertó con la identidad de Cerdita al afirmar que se trataba de Terelu Campos, quien fue la concursante que se retiró la máscara en la sexta gala del programa.

Vídeo comparando al Pavo Real ???? con Quédate Conmigo de Pastora Soler #MaskSinger5 #MaskSinger6 pic.twitter.com/MVaV2okKke — ????????????ÁLVARO???????????? (@bemyguest2012) December 3, 2020

PASTORA SOLER IMITÓ A CELINE DION EN TU CARA ME SUENA!!!!!!!!!!!!!!!! #MaskSinger6 pic.twitter.com/i53xBRTcMY — ???????? Christmas Dreams ?????? (@quiquesteo7) December 9, 2020

Me da a mí que si que es Pastora Soler. pic.twitter.com/EX0fjm90cW — Ana Lozano Morales (@Anaeleme) December 2, 2020

Todo twitter si Pavo Real no es Pastora Soler #MaskSinger6 pic.twitter.com/9ruHFJAADe — GingerBels (@FleckerdGirl) December 9, 2020

La joía de Vanesa Martín que buen ojo tiene, acertó con Terelu y acertará con Pastora Soler #MaskSinger6 — Inanna ???? (@GaditaLess) December 10, 2020

@vanesamartin_ adivinó a Pastora Soler y a Terelu. En un programa ha acertado más que ningunx ???? #MaskSinger6 https://t.co/zXY69l8C0G — Raúl ???? Magnético (@MagneticoRaul) December 10, 2020