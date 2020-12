'Mask Singer': Terelu Campos, sexta concursante desenmascarada de la edición

La noche del miércoles 9 de diciembre, a falta de tres galas para llegar a su final, 'Mask Singer: adivina quién canta' emitió su sexta gala en Antena 3, con Eva González como investigadora invitada, para ayudar al equipo habitual a desvelar la identidad de los concursantes. Una cita que, tras los duelos musicales de rigor, acabó descubriendo a la persona que se ocultaba bajo la máscara de Cerdita: Terelu Campos.

Terelu Campos tras retirarse la máscara de Cerdita en 'Mask Singer'

Aunque el nombre de Terelu había sonado con bastante fuerza en redes sociales, lo cierto es que los investigadores nunca llegaron a poner su nombre sobre la mesa, al menos los habituales, Javier Ambrossi, Javier Calvo, José Mota y Malú. Sin embargo, la gala antes de que se descubriera la identidad de Cerdita, Vanesa Martín, quien ocupaba el puesto de la cuarta investigadora, apostó porque la colaboradora se ocultaba bajo la máscara, algo que la propia Terelu recordó al quitársela. De hecho, los investigadores asiduos continuaron apostando por que Cerdita era Bárbara Rey, mientras que Eva se decantó por Loles León en el último momento.

Tras quitarse la máscara, Terelu aclaró que, cuando le preguntaron si era Bárbara Rey, respondió que la consideraban "muy Bárbara" en referencia al nombre del personaje que interpreta en 'Paquita Salas', algo que supuso todo un golpe para sus creadores y directores, los Javis, quienes eran incapaces de hablar al descubrir la identidad de una de sus máscaras favoritas del programa. Una máscara que, entre sus pistas, hizo referencia a su sensual posado en Interviú, una de las portadas más vendidas de la historia de la mítica revista. "No soy Bárbara Rey, pero yo apostaba por que os iba a alegrar", confesó Terelu, tras lo cual admitió que "soy claustrofóbica", por lo que la experiencia no había sido precisamente agradable en ciertas ocasiones.

"Todavía tienes muchísimo que demostrar"

Arturo Valls junto a Terelu Campos en 'Mask Singer'

"Ha habido momentos en los que lo he pasado francamente mal", reconoció la concursante, quien señaló que su disfraz "da muchísimo calor" e incluso confesó haber querido "matar" a los investigadores "cuando os enrollabais". "No lo habría pensado jamás, pero me alegro mucho de verte ahí de que seas tan valiente y de que hayas dado un espectáculo tan bueno como el que has dado", declaró Eva, tras lo cual los investigadores alabaron la "multitud de matices" que había empleado en su voz y el desparpajo que había demostrado en todas sus actuaciones.

"Haciendo esto, haces que toda la gente vea lo que nosotros vemos cuando te miramos: una tía llena de talento, capaz de todo y que tiene todavía muchísimo que demostrar y muchísimo por delante", manifestó Ambrossi, ante una agradecida y emocionada Terelu, quien también aclaró que su hija estudió "en el colegio donde estudia en la princesa", de ahí su "relación con la realeza", e incluso lanzó pistas sobre la la atención casi continua que ella y su familia atraen de los paparazzis, asegurando que "hablan mucho de mí a mis espaldas" y "he soñado con ser invisible".