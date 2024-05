Por Beatriz Prieto |

Tras la expulsión de Pilar, el lunes 27 de mayo La 1 emitió la décima entrega de 'MasterChef 12' en una semana con doble emisión. Un primer programa en el horario habitual que, tras la prueba inicial y la de exteriores, afrontó una eliminatoria por duelos que concluyó con la despedida definitiva de Pulga, después de que no lograra vencer a ninguno de sus compañeros de la prueba final en distintos duelos.

Los aspirantes de 'MasterChef 12' en el décimo programa

Para abrir el apetitos, los aspirantes tuvieron que elaborar un plato adaptado a las distintas alergias e intolerancias de exaspirantes de otras ediciones y ' MasterChef Junior ', reto en el queal no ser "capaces de resolver adecuadamente las necesidades de los comensales y, a la vez, elaborar un plato rico a la altura". En el lado opuesto,y con los que han conquistado a los comensales y también a nosotros", entre los cuales

En la prueba de exteriores, Celeste formó los equipos, para los que tuvo que ejercer la doble capitanía: Ángela, María y Gonzalo por un lado, y Pulga, Alberto y Samya. Mientras, Alberto recibió el privilegio de elegir los platos de sus compañeros, antes de una prueba que la propia Celeste calificó de "locura". Un momento en el que la aspirante también aprovechó para criticar que el segundo grupo no hubiera remado a favor de su capitanía, en una prueba en el que Alberto intercambió a María por Samya, lo que no libró a la recién llegada, al propio Alberto y Pulga de recibir delantales negros, al igual que Celeste, por su fallida capitanía para ambos equipos, lo que hizo brillar a una Ángela que tomó el mando en su cocina en pleno caos.

¡GRANDE @albertomchef12! Felicidades por crear el mejor plato del primer reto de la noche ?? #MasterChef pic.twitter.com/tVkxiGHhwx — MasterChef (@MasterChef_es) May 27, 2024

Para la eliminatoria, 'MasterChef' recibió al chef Jordi Roca, cuyos postres fueron los protagonistas en una prueba por duelos en el que Pulga fue el elegido por Ángela para tener más oportunidades de salvarse. El aspirante eligió medirse primero con Alberto, pero dado que ninguno de los dos terminó el plato incluso con tiempo extra, los dos se enfrentaron a Celeste después de que el jurado entregara a Ángela un delantal negro por estar ayudando a Pulga desde la galería. En ese segundo duelo, Pulga fue adelantado por sus dos compañeros, que se salvaron y dejaron al aspirante ante un tercer y último duelo contra María.

Hoy despedimos a @pulgamchef12 de las cocinas de #MasterChef. ¡Gracias por formar parte de esta gran aventura! Te queremos mucho https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/UeMmTdDXFv — MasterChef (@MasterChef_es) May 28, 2024

Por desgracia, a pesar de que Pulga presentó un plato "bien" hecho, la balanza se inclinó a favor de su compañera, lo que supuso una expulsión que el madrileño ya se esperaba. Aún así, el jurado destacó del aspirante "que lo has dado todo", momento en el que este confesó su enorme agradecimiento en medio de su llanto. "Me volvería a apuntar a 'MasterChef' cien por cien, es una experiencia que hay que vivir. He aprendido a respetar, a cocinar mucho mejor y que en la vida no siempre se gana. No me he llevado el premio final, pero he ganado mi parte del pastel", declaró Pulga, quien se llevaba "todo positivo" del concurso.