'MasterChef', a nivel internacional, está de celebración, porque las puertas de las cocinas más famosas de la televisión están a punto de abrirse para recibir a una 500ª promoción. Sí, llegamos a la edición 500 que se ha producido de este formato en todo el mundo con 'MasterChef Celebrity 6'. Además desde Televisión Española prometen que esta temporada será muy canalla y estará cargada de sentido del humor.

Sin duda, de las tres versiones que hay en España, la 'Celebrity' es la que mayor comedia tiene. "No hemos hecho un programa de cocina, hemos hecho una sitcom", apunta Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia, que añade que no ha habido "ni un roce, aunque sí momentos de tensión pero sin malos rollos ni malas palabras". Y es que está claro que 'MasterChef' sigue gozando de muy buena salud y así lo piensa Rey: "Creemos con humildad que aún le queda mucho recorrido".

El jurado y gran parte de los concursantes de 'MasterChef Celebrity 6'

Ana María Bordás, directora de Entretenimiento y Divulgación de RTVE, promete en la presentación de esta sexta edición, que se ha celebrado en el FesTVal, que se mantiene "el listón alto que hubo en las ediciones pasadas y espero que lo superemos". El casting de los 16 concursantes tiene mucho que ver en estas expectativas. "Nos costó pero los hemos controlado", reconoce con mucho sentido del humor Pepe Rodríguez, aunque Samantha Vallejo-Nágera le corrige: "Bueno, a algunos no los hemos podido controlar".

Las anécdotas de las chicas de oro

Victoria Abril nunca había visto 'MasterChef' cuando le ofrecieron participar, pero se lanzó a la piscina para vivir lo más difícil que he hecho en sus 50 años de carrera, tal y como ha contado en la presentación, sobre todo por hacer la compra en 3 minutos. La actriz está muy orgullosa de su participación en este formato, ya que le pilló en una depresión: "Este programa me ha devuelto la vida", reconoce.

Siendo muy sincera, Verónica Forqué asegura que en las cocinas "vuelves a los 12 años". Para matizar sus palabras, la intérprete añade que esa es "la edad mental de todos, de 12 a 14 años, porque si no te adaptas te suicidas". Y llega el turno de Carmina Barrios, que lamenta que no le hayan dejado decir palabrotas en las grabaciones: "Yo me lo he pasado de puta madre. Ay, ¿aquí ya se pueden decir tacos?", comenta la actriz que ha contado una de las mejores anécdotas: en una prueba de exteriores se comió 3 flanes, estaba sudando y la valoración de los jueces se alargaba mucho, hasta que tuvo que interrumpir: "Coño, acabad ya que me estoy cagando".

"La mejor edición de todas"

Terelu Campos no había manera de que se aclarara con el reloj, y no sabía si quedaban 10 o 50 minutos, peor está tranquila porque cree que no va a decepcionar ni a su madre ni a su hermana. Eduardo Navarrete también ha estado algo tranquilo en las cocinas, pero con una razón de peso, pues ya había participado en 'Maestros de la costura' y lo recuerda como una experiencia más dura: "Yo ya venía de Lorenzo Caprile, entonces por mucho que me dijeran ya estaba curado de espanto. Han sido duros, pero ya me lo tomo todo a pitorreo".

El único cómico de esta edición es Miki Nadal, quien señala que después de haber participado tantos en ediciones anteriores solo quedaban dos: "Arévalo y yo; gracias por llamarme a mí", cuenta entre risas. No hay duda de que todos los concursantes van a llamar mucho la atención, desde Belén López que se ha "dejado la vida" tal y como ella expresado en la presentación, hasta Yotuel Romero, quien, como espectador, cree que es la mejor edición de todas, que nos va a dejar momentos históricos.