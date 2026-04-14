FormulaTV
Conectar
Audiencias El estreno de 'La isla de las tentaciones 10' hace bajar a 'MasterChef'

PROGRAMA 3

'MasterChef' sorprendió con una doble expulsión por no cumplir los requisitos de la última prueba

La decisión del jurado dejó boquiabiertos a los concursantes del programa.

'MasterChef' sorprendió con una doble expulsión por no cumplir los requisitos de la última prueba
©RTVE
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 14 Abril 2026 12:36 (hace 11 horas)

Programa relacionado

MasterChef

MasterChef

MasterChef

2013 - Act

España

Talent Cocina

6,5

6 críticas

Popularidad: #24 de 2.172

  • 62

  • 11

Los fogones de 'MasterChef' rinden a pleno gas. El tercer programa de la decimocuarta temporada concluyó con una sorprendente decisión de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Marta Sanahuja que descolocó a los concursantes. La gala comenzó con una prueba consistente en el cocinado de platos que recordasen a los memes más icónicos del formato. Los aspirantes tiraron de imaginación y humor para tratar de sorprender a los jueces.

Una vez acabado el tiempo de cocinado, llegó el momento de la cata. Las mejores críticas se las llevaron Carlota y Annie, que se alzaron como las mejores del reto y capitanearon los equipos de una prueba de exteriores celebrada en Jerez de la Frontera, Capital Española de la Gastronomía 2026. Annie cocinó junto a Chambo, Soko, Germán, Inma y Nacho; y Carlota hizo lo propio con Paloma, Javier, Maggie, Pepe, Camilla y Omar.

Annie y Carlota fueron las mejores de la primera prueba de &amp;#39;MasterChef&amp;#39;
Annie y Carlota fueron las mejores de la primera prueba de 'MasterChef'
Vídeos FormulaTV

Durante el cocinado, Nacho se cortó y tuvo que marcharse, dejando algo cojo a su equipo y provocando un buen lío en las cocinas. Al final de la prueba, el jurado reprochó a Annie su deficiente liderazgo por no haber distribuído bien las tareas. De este modo, el equipo de Carlota fue el ganador de la segunda prueba de la noche.

La doble expulsión tras la prueba de eliminación

En la prueba de eliminación, los aspirantes que lucían el delantal negro tuvieron que elaborar una tarta invertida, reinterpretando la receta clásica con sus ingredientes preferidos. Tras la cata, los jueces salvaron a Chambo, Inma, Annie y Germán de la expulsión. Por tanto, Nacho, Soko y Gema quedaron en la cuerda floja.

El jurado de &amp;#39;MasterChef&amp;#39; sorprendió con su decisión sobre el expulsado
El jurado de 'MasterChef' sorprendió con su decisión sobre el expulsado

Finalmente, Pepe anunció el veredicto del jurado: "El aspirante que abandona las cocinas es Nacho y Soko". Los concursantes quedaron boquiabiertos ante la decisión de los jueces, que argumentaron que los expulsados no habían escuchado bien las exigencias del reto. "Me salvo pero bueno, yo he hecho mal el postre pero he hecho lo que se ha pedido. Las pequeñas diferencias es lo que escribe la diferencia", dijo Gema, la compañera salvada.

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas