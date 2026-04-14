Por Adrián López Carcelén |

Los fogones de 'MasterChef' rinden a pleno gas. El tercer programa de la decimocuarta temporada concluyó con una sorprendente decisión de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Marta Sanahuja que descolocó a los concursantes. La gala comenzó con una prueba consistente en el cocinado de platos que recordasen a los memes más icónicos del formato. Los aspirantes tiraron de imaginación y humor para tratar de sorprender a los jueces.

Una vez acabado el tiempo de cocinado, llegó el momento de la cata. Las mejores críticas se las llevaron Carlota y Annie, que se alzaron como las mejores del reto y capitanearon los equipos de una prueba de exteriores celebrada en Jerez de la Frontera, Capital Española de la Gastronomía 2026. Annie cocinó junto a Chambo, Soko, Germán, Inma y Nacho; y Carlota hizo lo propio con Paloma, Javier, Maggie, Pepe, Camilla y Omar.

Annie y Carlota fueron las mejores de la primera prueba de 'MasterChef'

Durante el cocinado, Nacho se cortó y tuvo que marcharse, dejando algo cojo a su equipo y provocando un buen lío en las cocinas. Al final de la prueba, el jurado reprochó a Annie su deficiente liderazgo por no haber distribuído bien las tareas. De este modo, el equipo de Carlota fue el ganador de la segunda prueba de la noche.

La doble expulsión tras la prueba de eliminación

El jurado de 'MasterChef' sorprendió con su decisión sobre el expulsado

En la prueba de eliminación, l, reinterpretando la receta clásica con sus ingredientes preferidos. Tras la cata, los jueces salvaron a Chambo, Inma, Annie y Germán de la expulsión. Por tanto,

Finalmente, Pepe anunció el veredicto del jurado: "El aspirante que abandona las cocinas es Nacho y Soko". Los concursantes quedaron boquiabiertos ante la decisión de los jueces, que argumentaron que los expulsados no habían escuchado bien las exigencias del reto. "Me salvo pero bueno, yo he hecho mal el postre pero he hecho lo que se ha pedido. Las pequeñas diferencias es lo que escribe la diferencia", dijo Gema, la compañera salvada.