Estos son todos los concursantes de 'MasterChef 14'

Por Adrián López Carcelén |

La decimocuarta temporada de 'MasterChef' ya es una realidad. El talent de cocina cuenta para esta edición con un renovado jurado que catará las elaboraciones de los 16 aspirantes. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Marta Sanahuja guiarán a los concursantes hacia el objetivo final: coronarse como ganadores de un formato que desde su estreno en 2013 cuenta con más de 35 ediciones entre sus diferentes versiones.

La nueva temporada se estrenó el lunes 30 de marzo a las 22:30 horas con un 13,6% y más de un millón de espectadores. En su primera emisión, el formato eligió a sus 16 aspirantes definitivos. Un casting de lo más variopinto que la propia Macarena Rey, CEO de la productora del formato, calificó como "caja de Pandora".

1 Annie

Annie, concursante de 'MasterChef 14'

Nacida en Madrid aunque criada en La Rioja, Annie trabaja como secretaria de dirección en Navarra, ciudad a la que se desplaza a diario. Creció en una familia dedicada a la hostelería, y su interés por la cocina nació en el hostal y el restaurante que regentaban sus padres. Aunque la cocina tradicional es su base, sueña con aprovechar al máximo la aventura de 'MasterChef' para adentrarse en la alta cocina y perfeccionar todas sus recetas.

2 Camilla

Camilla, concursante de 'MasterChef 14'

3 Carlota

Carlota, concursante de 'MasterChef 14'

Camilla es italiana, pero vive con su marido y sus hijos en Ibiza. Trabajó como azafata de tierra, aunque. Cree que es el momento de pensar en ella, retomar sus proyectos personales en torno a la cocina y convertir su pasión en su profesión. En 'MasterChef' intentará hacer realidad sus sueños y

Carlota nació en Toledo y, aunque siempre ha vivido feliz en Barcelona, ahora se plantea regresar a su pueblo junto a sus padres. A pesar de haber estudiado Magisterio y de haber trabajado en el taller mecánico de su padre, su verdadera pasión es la hostelería. Tras un tiempo como sumiller, actualmente trabaja como coctelera y camarera. Sin embargo, tiene claro que quiere cambiar la sala por la cocina y especializarse en los fogones. Quiere aprovechar el impulso de 'MasterChef' para abrir una taberna en su pueblo especializada en vinos.

4 Chambo

Chambo, concursante de 'MasterChef 14'

Salvador, más conocido como Chambo, nació en Cádiz pero reside con su mujer en Aranda de Duero. Hace unos meses dejó su trabajo como encargado de una tienda por falta de motivación, justo lo que espera encontrar en 'MasterChef'. Además del deporte, le apasiona los viajes, la gastronomía y, por supuesto, la cocina. La emoción que siente al ponerse entre fogones y preparar sus recetas para los demás es, para él, comparable a la de hacer un regalo. Su próxima meta es abrir un restaurante junto a su padre, con quien empezó a cocinar cuando tenía ocho años.

5 Gema

Gema, concursante de 'MasterChef 14'

Tras vivir un tiempo en el extranjero, Gema reside ahora en Valencia, su ciudad natal. Después de estudiar el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales y completar un máster en Comunicación, se dedicó profesionalmente al póker durante varios años. Siempre tuvo la cocina en mente y, tras su aventura entre naipes, fundó su propia empresa dedicada a la venta de tortillas, con la que triunfó como take away. Su objetivo siempre fue abrir 25 locales, pero al no conseguirlo decidió venderla. Llega a 'MasterChef' en busca de una nueva oportunidad.

6 Germán

Germán, concursante de 'MasterChef 14'

Natural de Linares, su carrera como policía le llevó a trasladarse a Melilla hace cuatro años. Gracias a una compleja pero exitosa intervención, fue condecorado con la Cruz Blanca al Mérito Policial. En paralelo a su faceta laboral, hace gran parte de su vida social en Granada, donde vive y trabaja su pareja. Es un apasionado de la cocina, especialmente de las recetas fit, sencillas y saludables. Por eso, desde hace tiempo compagina su trabajo de policía con la creación de contenido gastronómico en redes sociales. A medio plazo, le gustaría regresar destinado a Linares y montar un restaurante, compatibilizándolo con su trabajo como policía.

7 Inma

Inma, concursante de 'MasterChef 14'

Inma es empresaria y propietaria de un gimnasio y de una tienda erótica en Murcia. A pesar de que le apasionan ambos proyectos, sueña con dar la vuelta al mundo junto a su pareja para después casarse y tener hijos. Su madre es el espejo donde mirarse y, junto a su abuela, son las personas con las que empezó a cocinar a los 16 años. Valora su cocina como saludable y de aprovechamiento e intentará aprender todo lo posible durante su paso por 'MasterChef'.

8 Javier

Javier, concursante de 'MasterChef 14'

Javier es natural de Badajoz pero vive en Madrid desde hace más de 8 años, donde tiene un estudio de decoración de interiores. Junto a su trabajo, sus principales intereses son el mundo del caballo y la música flamenca. En general, cualquier cosa que suene a cultura, arte y diseño le apasiona. Acoger a multitud de gente en su casa y cocinar para ellos le hace realmente feliz. Por eso, tras su paso por 'MasterChef' quiere montar un hotel rural que pueda regentar él mismo.

9 Maggie

Maggie, concursante de 'MasterChef 14'

Maggie es abogada de formación pero sus trabajos más recientes están ligados al mundo de la moda. Es la cuarta de 18 hermanos. Hasta hace unos meses vivía en Milán, pero abandonó su residencia habitual y regresó a España para casarse con su marido. La boda fue un punto de inflexión en su vida y ahora, inspirada en la cocina de su abuela, quiere dar un giro a su actividad laboral y hacerse un hueco en el mundo de la restauración cumpliendo su sueño de abrir un hotel con restaurante junto a una de sus hermanas.

10 Nacho

Nacho, concursante de 'MasterChef 14'

Nacho cuenta con un extenso currículum. Ha trabajado como profesor particular, entrenador y modelo. Actualmente vive de las rentas de sus inversiones mientras prepara el lanzamiento de su propia empresa. La muerte de su hermano marcó su vida y, desde ese momento, aprendió a vivir al máximo el día a día. Se define como sociable, hiperactivo y un punto egocéntrico. Aprendió a cocinar de manera autodidacta y usa sus platos para transmitir emociones y generar placer y asombro.

11 Nacho Pistacho

Nacho Pistacho, concursante de 'MasterChef 14'

Nacho Pistacho trabaja dirigiendo la producción y la distribución de la empresa familiar de pistachos en Albacete, su ciudad natal. Cada vez que puede presume de haber patentado un abridor de pistachos. Se considera muy trabajador y perfeccionista. Dice tener hambre de éxitos y ahora sueña con llevar la empresa de pistachos a otro nivel y cree que 'MasterChef' es un buen camino para hacerlo. La cocina le ha enseñado que de los errores también se aprende y que gracias a ellos se puede llegar a triunfar.

12 Omar

Omar, concursante de 'MasterChef 14'

Omar es ingeniero informático y trabaja con Inteligencia Artificial aplicada a la salud. Tiene sed de conocimiento y le interesa mucho la música, la economía, el cine, la ciencia y, por supuesto, la gastronomía. Quiere mejorar sus habilidades culinarias mientras aprende cómo funciona la hostelería desde dentro. En 'MasterChef' tratará de ponerse a prueba y sacar su lado más social.

13 Paloma

Paloma, concursante de 'MasterChef 14'

Paloma nació en Almansa pero actualmente vive en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón con su marido, Juan Matute, jinete profesional. Junto a un grupo de amigos, colabora en una parroquia y disfruta de encuentros con otros jóvenes católicos. Le apasionan las redes sociales y aunque está terminando los estudios de Odontología, viene a 'MasterChef' para intentar hacer de la gastronomía su trabajo y mezclar la cocina con su pasión de servicio y entrega a los demás.

14 Pepe

Pepe, concursante de 'MasterChef 14'

A pesar de estudiar Publicidad, sus trabajos siempre han estado vinculado al mundo de las ventas. Sin embargo, a medio plazo se marca como objetivo hacerse cargo de la ganadería familiar. Se considera una persona llena de humor, sincera y directa y reconoce que el único sitio donde es extremadamente paciente es en la cocina. Además de la española, le apasiona la gastronomía italiana y mexicana y le gustaría crear a partir del negocio familiar un catálogo de productos combinando tradición e innovación.

15 Soko

Soko, concursante de 'MasterChef 14'

Soko nació en España y sus padres son de Gambia, por eso se define como afroespañola. Su infancia le hizo tener responsabilidades desde muy joven al ser la hermana mayor de su familia. Aprendió a cocinar por necesidad, pero hoy la cocina es su refugio emocional. Estudió Enfermería únicamente para contentar a sus padres, pero se siente desilusionada con la profesión y quiere dar un giro de 180º a su vida para dedicarse a lo que realmente le emociona: la gastronomía.

16 Vicente

Vicente, concursante de 'MasterChef 14'

Vicente nació en Alicante y actualmente vive en Estocolmo, donde trabaja en una tienda de ropa. Le encanta cocinar, sobre todo para otras personas, y le apasiona la cocina creativa y el batch cooking. Ahora pone en pausa su vida en Suecia para cumplir su sueño de participar en 'MasterChef', con el objetivo de terminar abriendo un restaurante o una cafetería aesthetic.