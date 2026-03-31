Por Adrián López Carcelén |

'MasterChef' arrancó nueva temporada y "nueva era" en La 1. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz Mas abrieron las cocinas para recibir a los aspirantes y a una nueva compañera en el jurado. "Es una de las creadoras de contenido gastronómico más completa, creativa, talentosa y querida de nuestro país. Tiene más de 5 millones de seguidores y, desde hoy, es también la nueva jueza de 'MasterChef'", fueron las palabras de Pepe para recibir a Marta Sanahuja.

Después de la presentación y elección de los 16 concursantes definitivos, el equipo del programa se desplazó a Ourense para realizar un homenaje a bomberos, guarda forestales y vecinos que lucharon contra los incendios de la zona en verano de 2025. Tras la victoria del equipo rojo, los miembros del azul se colocaron los delantales negros en una prueba de expulsión que acabó con Nacho Pistacho como primer expulsado de la edición.

Nacho Pistacho fue el primer expulsado de la decimocuarta edición de 'MasterChef'

La decimocuarta edición de 'MasterChef' se estrenó liderando y con una división de opiniones por parte de los espectadores sobre Marta Sanahuja. La nueva miembro del jurado se animó incluso a cocinar en su primera noche en el programa. "No tengo estrella Michelin, no tengo mi restaurante, pero yo también sé cocinar. Aunque sea autodidacta, también puedo hacer un plato en condiciones", dijo Sanahuja.

Marta en un programa ya ha cocinado más que Samantha en 84728292 ediciones #Masterchef — david. (@daavidramos25_) March 30, 2026

No soportaba a Samantha pero lo de delicious Martha me supera #MasterChef — maubb (@Inmabb14) March 30, 2026

Marta Sanahuja el mejor fichaje de la edición #MasterChef — Especie protegida (@DavidToms112696) March 30, 2026

La echo de menos...no pensaba que hubiera nadie peor, pero si lo hay #MasterChef pic.twitter.com/KMPAL1dES5 — Eva Sáez Sanchidrián (@zenalmor) March 30, 2026

#MasterChef

Qué elegancia y saber estar de Marta

Una maravilla no escuchar los gritos de Samantha

Ganamos con el cambio pic.twitter.com/1O9Hf9t9B9 — Me no entender nada (@menoentendernad) March 30, 2026

#Masterchef pues a mí el primer programa sin Samantha me ha encantado,sin chillidos,sin gritos,todo normal,y Marta es un encanto,la verdad. — sevillista_laura (@reyes10puerta16) March 30, 2026

Creo que delicious Marta le va a dar un soplo de aire fresco a #MasterChef — Nineu (@itzitrip) March 30, 2026

La (única) mención a Samantha

La marcha de Samantha Vallejo-Nágera del jurado de 'MasterChef' marca el fin de una larga etapa del formato. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz dedicaron unas breves palabras a su excompañera en la que fue la única mención a la veterana jueza del programa. "Sabemos que echáis de menos a alguien. Tenemos clarísimo que Samantha va a seguir dando guerra en el mundo del catering, pero ha llegado el momento de abrirnos a esta nueva mirada", dijo Pepe Rodríguez.