Programa relacionado
MasterChef
2013 - Act
España
Talent Cocina
Popularidad: #31 de 2.174
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'MasterChef' emitió el lunes 6 de abril una nueva entrega que tuvo graves consecuencias. Durante la prueba de exteriores, el jurado otorgó importantes privilegios a los aspirantes a cambio de ingerir distintas salsas picantes. En el segundo turno, Gema y Camilla tuvieron la oportunidad de conseguir un delantal negro para entregarlo a un miembro del equipo contrario.
Ambas concursantes pujaron fuerte por este premio y quisieron probar "la infernal", la salsa más picante. Los jueces fueron aumentando las dosis hasta que las aspirantes acabaron consumiendo cuatro totopos de la salsa. Pese a conseguir el privilegio, y justo después de finalizar su turno, Gema y Camilla vivieron momentos de verdadera angustia que les obligó a abandonar temporalmente el set del programa.
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"Un momento, me estoy mareando", dijo Camilla, que optó por tumbarse en el suelo debido al dolor de espalda que le causó el picante. "Ha sido muy duro, quema como la muerte (...). Cuando te comes el picante, al principio no lo notas, pero a los pocos segundos te empieza a salir fuego por la boca", dijo la concursante. Gema también tuvo que acudir al baño y abandonar su puesto en las cocinas: "Estoy muy jodida del estómago, tengo que vomitar". Debido a ello, la organización de 'MasterChef' decidió no continuar con el reto.
La expulsión de la semana
Uno de los requisitos indispensables de la prueba era la incorporación de la técnica del ahumado. Tras el tiempo de cocinado, llegó el momento de la cata. Los jueces probaron una por una las elaboraciones de los aspirantes. Finalmente, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Marta Sanahuja decidieron que el segundo expulsado de 'MasterChef 14' fuera Vicente, que dejó su puesto asegurando que seguiría luchando por conseguir sus sueños.