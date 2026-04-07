Por Adrián López Carcelén |

'La revuelta' contó el lunes 6 de abril con la visita de los jueces de 'MasterChef'. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Marta Sanahuja se sentaron junto a David Broncano en una de las entrevistas más breves e incómodas de la temporada. El presentador preguntó por el patrimonio a los miembros del jurado y quiso comparar el salario de la recién llegada con el de sus veteranos compañeros.

"Yo acabo de llegar a la tele, vosotros sois dinosaurios de la tele", dijo Marta Sanahuja. El presentador quiso ir más allá y preguntó directamente: "¿Has entrado cobrando el sueldo de ellos en la primera temporada o su sueldo de ahora?". La cuestión hizo saltar de inmediato a Pepe Rodríguez: "Eso no lo creo, que acaba de salir del huevo".

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, intervino en 'La revuelta'

Finalmente, los jueces pidieron a Macarena Rey, "la jefa" y CEO de la productora de 'MasterChef', que respondiera ella misma. "No hay que decirlo aquí, es secreto confidencial. Se sabrá cuando salgan las cuentas, que son públicas", respondió la directiva, que dejó a Broncano y a los jueces con la duda.

La entrevista más escatológica

David Broncano vistió un delantal de 'MasterChef' durante la emisión de 'La revuelta'

. Nada más comenzar, David Broncano bromeó con la salida de Samantha del jurado y presentó a la nueva integrante como "Samarta". Además, Jordi Cruz llegó con el rostro algo desencajado debido a un problema intestinal. "", advirtió el chef.

Debido a ello, el presentador quiso seguir indagando sobre estos temas escatológicos. Sin embargo, Jordi Cruz pareció no sentirse muy cómodo con este tema de conversación y pidió: "Tampoco quisiera yo que el tema intestinal sea el centro". Finalmente, los jueces abandonaron 'La revuelta' más pronto de lo habitual para dar paso a la segunda entrega de la decimocuarta temporada de 'MasterChef'.