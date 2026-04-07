FormulaTV
Conectar
Audiencias 'MasterChef' y 'En tierra lejana' se reparten la noche frente a '8 apellidos marroquís'

AMBIENTE CALDEADO

'La revuelta' cruzó la línea y obligó a intervenir a la "jefa" de 'MasterChef' por los sueldos de los jueces

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja visitaron 'La revuelta' para promocionar la decimocuarta temporada del formato de cocina.

'La revuelta' cruzó la línea y obligó a intervenir a la "jefa" de 'MasterChef' por los sueldos de los jueces
©RTVE
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 7 Abril 2026 11:02 (hace 5 horas)

Programa relacionado

La revuelta

La revuelta

La revuelta

2024 - Act

España

Talk Show

7,0

Popularidad: #68 de 2.174

  • 6

  • 1

'La revuelta' contó el lunes 6 de abril con la visita de los jueces de 'MasterChef'. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Marta Sanahuja se sentaron junto a David Broncano en una de las entrevistas más breves e incómodas de la temporada. El presentador preguntó por el patrimonio a los miembros del jurado y quiso comparar el salario de la recién llegada con el de sus veteranos compañeros.

"Yo acabo de llegar a la tele, vosotros sois dinosaurios de la tele", dijo Marta Sanahuja. El presentador quiso ir más allá y preguntó directamente: "¿Has entrado cobrando el sueldo de ellos en la primera temporada o su sueldo de ahora?". La cuestión hizo saltar de inmediato a Pepe Rodríguez: "Eso no lo creo, que acaba de salir del huevo".

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, intervino en &amp;#39;La revuelta&amp;#39;
Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, intervino en 'La revuelta'
Vídeos FormulaTV

Finalmente, los jueces pidieron a Macarena Rey, "la jefa" y CEO de la productora de 'MasterChef', que respondiera ella misma. "No hay que decirlo aquí, es secreto confidencial. Se sabrá cuando salgan las cuentas, que son públicas", respondió la directiva, que dejó a Broncano y a los jueces con la duda.

La entrevista más escatológica

Pero este cotilleo económico no fue lo único que provocó que la incomodidad se palpara en el ambiente. Nada más comenzar, David Broncano bromeó con la salida de Samantha del jurado y presentó a la nueva integrante como "Samarta". Además, Jordi Cruz llegó con el rostro algo desencajado debido a un problema intestinal. "Es muy probable que sea el primer invitado que me cague en directo", advirtió el chef.

David Broncano vistió un delantal de &amp;#39;MasterChef&amp;#39; durante la emisión de &amp;#39;La revuelta&amp;#39;
David Broncano vistió un delantal de 'MasterChef' durante la emisión de 'La revuelta'

Debido a ello, el presentador quiso seguir indagando sobre estos temas escatológicos. Sin embargo, Jordi Cruz pareció no sentirse muy cómodo con este tema de conversación y pidió: "Tampoco quisiera yo que el tema intestinal sea el centro". Finalmente, los jueces abandonaron 'La revuelta' más pronto de lo habitual para dar paso a la segunda entrega de la decimocuarta temporada de 'MasterChef'.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas