Una medalla de Rocío Jurado, la razón del rechazo de Rocío Flores a Alejandra Rubio

Kiko Jiménez fue el invitado de 'Sábado deluxe' del pasado 1 de mayo, quien se sometió al polígrafo para desvelar todo lo que sabía y había vivido dentro de la familia Carrasco-Flores cuando fue novio de Gloria Camila. Una de las claves que dio fue que Rocío Flores no puede ni ver a Alejandra Rubio, tema que, como era de esperar, se trató al día siguiente en 'Viva la vida', donde trabaja una de las protagonistas.

Rocío Flores y Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos explicaba que Flores no tenía por qué enfadarse si la veía junto a Rocío Carrasco cuando José Antonio Avilés aseguró que eso no era lo que le molestaba a la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa': "Rocío Flores le tiene muchísimo apego a algo que tiene Alejandra Rubio". La más joven de las Campos negaba que eso fuera cierto, haciendo brotar a su compañero, quien la acusaba de mentir.

"Rocío Carrasco le hizo un regalo a Alejandra Rubio que Rocío Flores querría tener", avanzaba Avilés. Rubio lo negaba, y es que según el colaborador su información vendría de cuando compartió tiempo en 'Supervivientes' junto a la hija de Antonio David Flores. "Rocío Carrasco le regala la medalla de la Virgen de Regla de Rocío Jurado a Alejandra Rubio y es algo a lo que Rocío Flores le tenía mucho cariño", confesaba Avilés.

La negativa de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio negaba que eso fuera cierto, aunque se mostraba muy nerviosa tras lo contado por José Antonio Avilés. Isabel Rábago salía en defensa de Rubio, comentando que no entendía de qué se podía quejar Rocío Flores si no mantiene contacto con su madre. Sin embargo, Marisa Martín Blázquez comprendía que pudiera molestarse cuando ella no tiene nada de su abuela.