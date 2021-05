El octavo capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' arrojó unas declaraciones que han provocado una nueva polémica. Según las palabras de Rocío Carrasco, su hija Rocío Flores habría llamado "hija de puta" a Rosa Benito cuando la veía en distintos programas de televisión. Días después, responde desde 'Ya es mediodía'.

Rosa Benito en 'Ya es mediodía'

El vídeo que emitieron en el programa a modo recopilatorio fue la primera ocasión en la que Rosa escuchó todo lo que se había dicho de ella. Antes que nada, quiso comenzar con unas bonitas palabras a la que fue su cuñada: "Mira, yo no me voy a ir a años atrás... De mi cuñada Rocío lo único que tengo es agradecerle todos los años que me ha dado y me ha dejado estar a su lado". Justo después, quiso dejar claro que no le daba "importancia" a lo que dijera Flores, que en ese momento tenía catorce años.

Aprovechó también para lanzar una pequeña pulla a Amador Mohedano y Antonio David Flores: "Le dije que no entendía la relación y le puse un ejemplo y me dijo 'tienes razón'", refiriéndose a su exmarido. Sin embargo, algo que le tiene completamente "descolocada" es la forma de comportarse de Rocío Flores y David Flores con su madre, aunque aprovecha de nuevo para regalar un dardo a la que fuera su sobrina política: "Yo a quién quiero es a esos niños que son los nietos de Rocío Jurado y los he visto nacer".

Hubo más reacciones a los insultos

Con las preguntas del presentador de 'Ya es mediodía', a Benito no le quedó otra que responder: "Me lo creo porque yo he estado en el salón de mi casa, he escuchado cosas y no he dicho eso, he dicho cosas peores", sentenció. Asimismo, poco tardó en intentar empatizar mínimamente con Antonio David Flores: "Al padre le he puesto verde porque él nos ha puesto verde a nosotros y yo lo que he hecho ha sido defenderme".