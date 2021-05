El testimonio de Rocío Carrasco en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' está generando muchísimas reacciones en el panorama televisivo. Pero si alguien habla, toda la audiencia está pendiente de lo que pueda decir Rocío Flores, la hija de la protagonista de dicha docuserie, la cual está ocupando la parrilla televisiva desde que comenzase a emitirse la tira de episodios.

Belén Esteban en 'Sálvame'

Desde 'El programa de Ana Rosa', Rocío Flores manifestó su decepción al saber que su madre solicitó que se eliminaran once minutos del documental en el episodio que dedicaba a su hija. "Sé lo que viví en esa casa y pido que se emita el episodio completo", exigió la colaboradora del programa. A raíz de esa intervención de la joven en la tertulia matutina, los colaboradores de 'Sálvame' no tardaron en opinar sobre las palabras de Ro Flores y Belén Esteban no tardó en mostrarse crítica ante las palabras de "la niña".

"Un día va a llegar Rocío Flores y va a saltar. Como la vi el otro día no me gustó verla. No estuvo bien", empezaba diciendo Belén Esteban, explicando que la encontró fuera de lugar al pedir que pusieran todo el contenido eliminado. La colaboradora de 'Sálvame' también indicó que entiende que Rocío Flores tiene derecho a hablar y a dar su versión pero cree que todo esto está superando a la joven. "Entiendo que estará saturada y cansada y es una situación muy difícil para Rocío Flores", señaló Belén Esteban.

¿Acciones legales?

Durante el debate que surgió en el programa de Telecinco, los colaboradores también hablaron sobre si Rocío Flores pudiese tomar también acciones legales, tal y como estaría haciendo ya Antonio David Flores. "Ella también toma nota de todo y también va a hablar", señalaba Lydia Lozano, muy segura de que la joven emprenderá medidas una vez termine la docuserie.