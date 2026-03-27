Mediaset se hace con 'Entre tierras', la serie de Antena 3 con Megan Montaner, para su emisión en Italia

Serie relacionada
Entre tierras
2023 - Act
España 1 temporada 10 capítulos
Drama
Popularidad: #156 de 3.712
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'Entre tierras', la ficción protagonizada por Megan Montaner que emitió su primera temporada en Antena 3 entre enero y marzo de 2024, llegará a Italia de la mano de Mediaset. La filial italiana de Mediaset España se ha hecho con los derechos de la serie gracias a un acuerdo alcanzado durante el Festival Séries Mania que se ha celebrado en Lille (Francia) entre el 20 y 27 de marzo.
Tras convertirse en la ficción más vista de la televisión en el año 2024 con un 12,4% y casi 1,3 millones de espectadores de media, la serie probará suerte en el país italiano. No es la primera vez que series de Atresmedia llegan a Italia gracias a la confianza de Mediaset. Ya ocurrió con 'El secreto de Puente Viejo' o 'Bandolera', series de Antena 3 que se emitieron en Canale 5 y compartieron cadena con 'Grande Fratello' o 'L'isola dei famosi', las versiones italianas de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'.
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El acuerdo coincide con el estreno en Atresplayer de la segunda temporada de la ficción, que llegó a la plataforma el pasado 15 de marzo. Además de 'Entre tierras', Atresmedia ha presentado en el Festival Séries Mania otras de sus grandes apuestas por la ficción española como 'Las hijas de la criada', la adaptación de la novela homónima de Sonsoles Ónega, o 'La nena', tercera parte de la saga de Carmen Mola a la que preceden 'La novia gitana' y 'La red púrpura'.
Así es 'Entre tierras'
Unax Ugalde, Carlos Serrano o Clara Garrido, 'Entre tierras' supone la "adaptación libre" de la miniserie italiana 'La esposa'.
Para su segunda temporada, la serie tendrá como principal novedad la incorporación de Rodolfo Sancho. El actor vuelve a la televisión tras la polémica por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta a manos de su hijo Daniel Sancho en Tailandia. La nueva tanda de la serie producida por Boomerang TV llegará próximamente a la televisión en abierto a través de Antena 3.