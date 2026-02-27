'Entre tierras' avisa del peligro de un incendio en el tráiler de su segunda temporada

Atresmedia |

'Entre tierras' alcanzó el hito de ser la serie más vista de la televisión en 2024 cuando se emitió en abierto a los pocos meses de ver la luz en Atresplayer. Dos años después de esto, la ficción protagonizada por Megan Montaner vuelve con su segunda temporada a Atresplayer, que verá la luz a partir del domingo 15 de marzo.

Para ir abriendo boca de lo que está por llegar, Atresmedia ya ha lanzado el tráiler. En él vemos cómo dos décadas después de perder a Manuel, María sigue haciendo frente a los retos que le supone la tierra de los Cervantes. La mujer se tiene que adaptar a todas las novedades al tiempo que cuida de sus dos hijos. Todo esto mientras que los conflictos familiares, el duelo, la diferencia de clases, los cambios en el campo y el amor imposible se dan la mano.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda tanda de 'Entre tierras' constará de 10 episodios escritos por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquin Santamaría y con Raquel Busca como analista de guion. Humberto Miró, Salvador Garcia Ruiz y David Montoya dirigen esta temporada, que cuenta con Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz.