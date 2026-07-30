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Mediaset confirma la nueva etapa de 'El Chiringuito': Energy entre semana y Cuatro los domingos

'El Chiringuito' debuta en Mediaset el 17 de agosto con Pedrerol, nuevo plató y el espacio previo 'La Cuenta Atrás'.

Mediaset confirma la nueva etapa de 'El Chiringuito': Energy entre semana y Cuatro los domingos
©Mediaset España
Por Fidel ConejeroPublicado: Jueves 30 Julio 2026 16:53 (hace 1 hora)

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El Chiringuito de Jugones

El Chiringuito de Jugones

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2014 - Act

España

Deportes

5,5

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Mediaset España ya ha desvelado cómo será la nueva etapa de 'El Chiringuito' tras el fichaje de Josep Pedrerol. El programa deportivo debutará en el grupo el próximo 17 de agosto, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada de LaLiga, y se emitirá de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro, manteniendo su horario de las 00:00 horas.

Antes de cada emisión, los espectadores podrán seguir 'La Cuenta Atrás', un espacio de 15 minutos que resumirá las principales noticias deportivas de la jornada antes del inicio del debate. Según ha explicado la cadena, 'El Chiringuito' conservará las señas de identidad que lo han convertido en uno de los formatos deportivos más seguidos de la televisión, combinando información, exclusivas, análisis y entretenimiento.

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Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' de Mediaset
Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' de Mediaset

Mismo equipo, nuevo plató

Tras cerrar su etapa en Atresmedia, donde 'El Chiringuito' se emitía en Mega, Josep Pedrerol seguirá al frente del programa acompañado por prácticamente todo su equipo habitual. Continuarán colaboradores históricos como Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge D'Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza y Álex Silvestre, entre otros.

La principal novedad será el estreno de un nuevo plató, diseñado específicamente para esta nueva etapa y preparado para acoger público en las emisiones especiales. Además, el espacio contará con una amplia red de redactores y corresponsales desplazados por los principales puntos de actualidad deportiva y mantendrá el análisis arbitral con los excolegiados Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte. Aunque su cita habitual será de domingo a jueves, el programa también realizará entregas especiales los sábados cuando la actualidad deportiva así lo requiera.

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