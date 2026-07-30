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El Chiringuito de Jugones
2014 - Act
España
Deportes
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Mediaset España ya ha desvelado cómo será la nueva etapa de 'El Chiringuito' tras el fichaje de Josep Pedrerol. El programa deportivo debutará en el grupo el próximo 17 de agosto, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada de LaLiga, y se emitirá de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro, manteniendo su horario de las 00:00 horas.
Antes de cada emisión, los espectadores podrán seguir 'La Cuenta Atrás', un espacio de 15 minutos que resumirá las principales noticias deportivas de la jornada antes del inicio del debate. Según ha explicado la cadena, 'El Chiringuito' conservará las señas de identidad que lo han convertido en uno de los formatos deportivos más seguidos de la televisión, combinando información, exclusivas, análisis y entretenimiento.
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Mismo equipo, nuevo plató
La principal novedad será el estreno de un nuevo plató, diseñado específicamente para esta nueva etapa y preparado para acoger público en las emisiones especiales. Además, el espacio contará con una amplia red de redactores y corresponsales desplazados por los principales puntos de actualidad deportiva y mantendrá el análisis arbitral con los excolegiados Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte. Aunque su cita habitual será de domingo a jueves, el programa también realizará entregas especiales los sábados cuando la actualidad deportiva así lo requiera.