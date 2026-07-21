Por Diego López |

Era un secreto a voces que ya se ha hecho oficial. Mediaset España ha confirmado el fichaje Josep Pedrerol y todo el equipo de 'El chiringuito'.

"Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir", ha declarado el comunicador en una nota.

'El chiringuito' mantendrá su nombre en Mediaset

La cadena confirma también que 'El chiringuito' mantendrá su nombre en Mediaset y, en su nueva etapa, contará con el equipo habitual de colaboradores. El programa arrancará el próximo mes de agosto, con el inicio de la nueva temporada de La Liga, aunque aún no ha especificado en qué cadena ni con qué formato concreto se emitirá.

Un fichaje anunciado

"Para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un gran valor añadido contar con el equipo de 'El Chiringuito', con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes", señala Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo.

El fichaje de Pedrerol por Mediaset comenzó a sonar a primeros de mes, y el 14 de julio se confirmó que Atresmedia no renovaría el contrato con el presentador, que vencía ahora en julio. Este lunes, Pedrerol presentó sus últimos programas en laSexta y Mega coincidiendo con el final del Mundial 2026 y la victoria de la Selección Española. Finalmente, unas horas después, Mediaset ha anunciado la noticia.

La carrera profesional de Josep Pedrerol ha estado ligada durante los últimos 28 años al mismo formato de tertulia deportiva centrada en el fútbol. Comenzó en 2008 con el programa 'Punto pelota' en Intereconomía, que en septiembre de 2013 dio el salto a laSexta como 'El chiringuito de Jugones', justo tras completarse la compra de laSexta por parte de Atresmedia.

Antes, Pedrerol había curtido su carrera sobre todo en las ondas, comenzando en la SER como presentador de 'Carrusel Cataluña' y colaborador de 'El carrusel deportivo'. En los noventa da el salto a Madrid, al incorporarse al equipo de deportes de Canal+. Allí forma un tándem con Michael Robinson, con quien presenta los míticos 'El día antes' y 'El día después' entre 1997 y 2004. Ese año da el salto a la que fuera radio de Vocento, Punto Radio, en la que permanece durante tres temporadas. En la última se encarga también en La 2 del deportivo 'Club de fútbol', que podría considerarse como una versión embrionaria del actual chiringuito.