Mediaset prepara un contradocumental de Rocío Flores tras eliminar las series de Rocío Carrasco

Por Redacción |

La condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid por revelación de secretos no ha pasado desapercibida en Mediaset España. El triunfo judicial de Rocío Flores frente a los fundadores de La Fábrica de la Tele salió a la luz el 27 de noviembre y, apenas un día después, 'Informativos Telecinco' se hizo eco de esa resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que imponía una condena de dos años de prisión, otros dos años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 200.000 euros a Flores por haber difundido información protegida de un proceso judicial al que fue sometida siendo menor de edad.

A su vez, Mediaset también forma parte de esa condena, ya que, dentro del marco de la responsabilidad civil, tendría que responder de manera solidaria y subsidiaria. Ante esta situación, el grupo de comunicación ha actuado con agilidad tras desvelarse el revés a Cornejo y Madrid y ha optado por eliminar por completo las docuseries 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío', que fueron emitidas en 2021 y 2022 en Telecinco, y que, hasta hace unas horas, estaban disponibles en la plataforma de streaming Mediaset Infinity.

Rocío Flores en '¡De viernes!'

A esa medida se podría sumar otro movimiento que podría despertar una polémica aún mayor, puesto que, como adelanta La Razón, Mediaset estaría negociando con Rocío Flores el desarrollo de un documental que serviría de respuesta directa a los testimonios de Rocío Carrasco. No obstante, esta producción no estaría cerrada todavía, aunque la intención del grupo sería atraer a la joven con un formato equiparable al encabezado por su madre en su momento.

Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

La reacción de los condenados

Según el citado medio, el potencial documental no contaría con la participación destacada de Antonio David Flores, ya que se centraría exclusivamente en el punto de vista de Rocío Flores. Sin embargo, cualquier avance en firme con respecto al proyecto, debido a que la intención de Madrid y Cornejo es recurrir al Tribunal Supremo.

Al conocer la sentencia, Cornejo y Madrid se mostraron "tranquilos y convencidos de su inocencia". "Ambos mantienen, como defendieron durante el juicio, que los hechos no constituyen un delito de revelación de secretos. Recuerdan, además, que el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid archivó inicialmente la causa y que otros procedimientos similares contra distintos medios también fueron archivados. Confían plenamente en que la Justicia acabará dándoles la razón", rezaba el comunicado que emitieron. Mientras tanto, su antiguo hogar, Mediaset, estaría planeando un reencuentro con Flores tras sus apariciones en '¡De viernes!' en septiembre.