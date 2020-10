Pablo quema a Rosito en 'La isla de las tentaciones 2' y las redes arden a base de memes

El final de 'La isla de las tentaciones 2' llegó y no pudo empezar de mejor modo que con la hoguera final de Pablo Moya y Mayka Rivera. La pareja de tres años de relación había vivido la experiencia en la República Dominica de una forma completamente diferente cada uno. Mientras que Mayka se lanzaba a los brazos de Óscar Ruiz día tras día, Pablo tuvo que soportar ver la infidelidad de su novia en multitud de imágenes. El DJ llevaba advirtiendo desde hacía tiempo que si su pareja llegaba a tener un "affair" con el exnovio de Andrea Gasca, Rosito, el peluche que Mayka le había escondido en la maleta para que se acordara de ella durante el viaje, acabaría en las llamas.

Rosito minutos antes de ser quemado

Desde que Pablo comentó lo que haría con Rosito, las redes no han parado de llenarse de memes y comentarios sobre el osito de Mayka, deseando ver cuál sería su final. Se podría decir que incluso era el momento más esperado de la noche, por encima de cómo terminarían las parejas al final del reality. El DJ no hizo esperar mucho a la audiencia de 'La isla de las tentaciones 2' y, nada más comenzar su hoguera final, cogió el peluche delante de su novia con un "¿Te acuerdas de esto?", se acercó a la hoguera y tiro al muñeco. En ese momento Twitter también ardió pero de un modo completamente diferente: los seguidores del programa llenaron una vez más, emocionados esta vez por el acto de Pablo, las redes de imágenes retocadas y memes del osito rosa.

Mayka no hizo mucho esfuerzo por salvar a su muñeco de la infancia. Sin embargo, no comprendía cómo Pablo podía haber hecho eso delante de ella: "Eso, ¿para qué? ¿De qué te vale hacer eso?", le preguntó Mayka molesta. "Eso son mentiras. Así que lo dejo atrás", replicó él. "¿Eso son mentiras? Eso es mi vida. Que lo tengo desde que era pequeña. Mentira eres tú. Desde el minuto uno", contestó Mayka. Ahí fue cuando comenzó la guerra entre la pareja echándose a la cara los trapos sucios. Tal fue el nivel de la pelea que incluso Sandra Barneda les interrumpió para recordarles que mientras ellos discutían el osito seguía dentro del fuego: "Pablo, Mayka, Rosito está quemándose". El peluche no se pudo salvar pero si algo ha quedado claro es que ya es historia del programa y que siempre estará en el corazón de los espectadores.

Los mejores memes de la muerte de Rosito

rt al rosito de la candelaria para aprobar el curso#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/e57ObjhbyS — Isidro Castro (@isidrocaastro) October 18, 2020

Rosito en la hoguera viendo la que se ha liado:#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/8XmW3U7Xj2 — Celopan? (@CelopanYT) October 18, 2020

La relación de Pablo y Rosito



How it started / How it ended#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/8tYLpz3nWu — Carlos (@Carlossccs) October 18, 2020

Pablo tirando a Rosito a la hoguera en exclusiva ???? ???? #islatentaciones6 pic.twitter.com/AsVUPEvIXG — Tomas Sanchez (@tomypointer) October 18, 2020