Melody conquista Sevilla antes de Eurovisión 2025: "Me tengo que contener para no llorar"

Melody y 'Esa diva' triunfaron en el Benidorm Fest 2025 y la cantante de Dos Hermanas se hizo con el micrófono de bronce y con el pase directo al Festival de Eurovisión 2025 como representante de España en el certamen. Tras su victoria, el Ayuntamiento de Sevilla anunció un evento para recibir a la cantante, con el fin de darle toda la fuerza posible para Basilea, Suiza.

Melody en Sevilla

Celebrado el 21 de febrero de 2025, Melody acudía a la Casa Consistorial por la tarde para recibir un baño de masas de sus seguidores. "", explicaba la cantante de 'Mujer loba', emocionada tras recibir un bonito ramo de flores y posar con Jose? Luis Sanz, alcalde de Sevilla.

Asomada ante todas las personas que acudieron a recibirla, Melody dedicaba unas bonitas palabras a todos ellos. "Para mí es un orgullo total estar aquí con vosotros, que estéis aquí dándome este calor. Me tengo que contener para no llorar porque es tan emocionante estar aquí en mi tierra y recibir el cariño que estoy recibiendo... No hay premio que pueda superar el amor que me estáis dando", explicaba Melody.

Mucho cariño

"Que sepáis que os agradezco muchísimo el apoyo que he tenido en el Benidorm Fest. Estamos preparando algo muy bueno, por y para ustedes porque os lo merecéis. Hoy el mensaje es que somos divas todas y todos. Sevilla, os quiero muchísimo, nos vemos en Eurovisión, a seguir cantando y disfrutando del arte, que eso no lo puede parar nadie", terminaba, para después cantar 'Esa diva' a pleno pulmón, con la ayuda de los presentes, que coreaban 'Esa diva' a la perfección cada vez que Melody les ponía el micrófono.