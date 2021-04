La llegada de una de las parejas más famosas de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' a los Cayos Cochinos hizo pensar a muchos espectadores que solo podrían existir dos opciones: que su ruptura no fuera tan definitiva o que el rencor se apoderase de su trato diario, traduciéndose en alguna que otra bronca desde 'Supervivientes'. Sin embargo, muchos se han sorprendido al ver el tonteo de Melyssa Pinto y Tom Brusse, bajo el criterio de los colaboradores, con crema solar y dos peticiones dignas de poner en valor.

Melyssa, Tom y Sandra durante 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Los rayos de luz entrelazándose con las hojas de las palmeras iluminaban a la expareja, ambos sentados en la arena de lo más reflexivos. "¿Has pensado que, a lo mejor, un día nos podemos llevar bien?", preguntó Brusse a Melyssa. "A ver, estamos en una situación extrema, no creo que vayamos a ser amigos ni que quedemos a tomar un café", sentenció ella con una mirada que expresaba obviedad; a lo que Tom contestó con simple gesto de extrañeza similar a un "por qué no".

No obstante, los minutos se hacen horas en Honduras y las bromas van apareciendo poco a poco, provocando risas nerviosas, incluso a la hora de abrir un coco: "Dale un golpe, ¡piensa que es la cara de Tom!", comentó el superviviente entre carcajadas. De hecho, Melyssa lo tiene claro y cree que pueden llevarse bien "de corazón", aunque no se traduzca en algún tipo de vínculo. Sea como fuere, la cosa empieza a cambiar cuando un bote de crema solar entra en juego.

"¿Me echas?", comienza sugiriendo Brusse, para, justo después, pedir con tono condescendiente que fuera "con amor". Las risas nerviosas se apoderaron de la parcelita de playa que ocupaban, pero, consciente de la situación, Melyssa replicó: "Tom, no me ralles que luego hay problemas". Sin embargo, el francés hizo oídos sordos y le reiteró que le untase la crema con "más sensualidad". Ese supuesto tonteo prosiguió la idea de que sus manos tocasen a su exnovia podría provocar algo que no supo como describir. "No quiero que nadie de fuera se enfade conmigo", respondió ella.

Tom y Melyssa en 'Supervivientes 2021'

Sin embargo, lo más surrealista de este acercamiento pasó por la cercanía de ambos mientras se estaban aseando. Tom llegó a sugerirle a Melyssa que si "quería limpiarle el culo", algo que, como era de esperar, ella rechazó. Y es que los ofrecimientos no pararon, pues también le comentó que él podría lavarle el pelo porque quiere "ser un caballero" con ella. "¡Te lo voy a dejar perfecto!", finalizó antes de empezar a jugar con salpicaduras de agua.

La respuesta de Sandra Pica: ¿Era de esperar?

Cuando el vídeo terminó y la realización conectó con el plató número 6 de Mediaset España, Sandra Pica respondió a la percepción de los colaboradores, que tenían claro que se vislumbraba "tonteo": "Prefiero que hayan llegado al punto de llevarse bien. Tom es un canalla y esa es la parte que más me gusta de él", sentenció. ¿Será verdad eso de que "los que se pelean se desean" en este caso, como apuntó Carmen Borrego?