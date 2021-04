La noche del martes 13 de abril, Telecinco inauguró 'Supervivientes: Tierra de nadie', con Carlos Sobera al frente. Una ocasión en la que el programa contó con colaboradoras como Sofía Suescun, Carmen Borrego y Isa Pantoja, quienes se mostraron bastante críticas, especialmente las dos primeras, ante las nuevas declaraciones de Olga Moreno sobre el conflicto entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

Olga habla con Marta de la situación con Rocío Carrasco en 'Supervivientes 2021'

"Pensé que no venías. Me parece que le estás echando muchísimo valor. Tiene que ser de lo más duro no estar con David", confesó Marta López, en una conversación con Olga, quien desveló que su marido "es el único que no quería que viniera". Su compañera confesó entonces sentir "envidia del matrimonio que tenéis, se ve irrompible", antes de plantear una cuestión que giraba en torno a Carrasco: "¿cómo puede ser que se hable de una persona como un monstruo y que, en veintiún años que llevas con él, hables de él como si fuera un ángel?". Olga juró entonces "por mi hija, que jamás se ha hablado mal de la otra persona", tras lo cual Marta preguntó si Rocío Flores "no ha querido llamar a su madre". "Muchas veces", respondió su compañera, para después lanzar un claro mensaje a Carrasco. "Es muy fácil: tienes su número de teléfono, que llame y se siente. Con los dos. Tiene que arreglarlo y poner solución, eso es inhumano", declaró la sevillana.

"Tiene que cambiar el chip, de lo que esté pasando en su vida y preocuparse solo por esos dos niños", añadió la concursante, tras lo cual declaró que "son tuyos, no son míos" y negó que la hubieran "llamado mamá, como se ha dicho". Unas nuevas declaraciones de Moreno que despertaron algunas críticas en plató, donde Borrego fue la primera en pronunciarse. "Creo que Marta ha aprovechado para que Olga hable, cosa que me parece normal", opinó la colaboradora, quien añadió que "creo que Olga no es culpable (...) pero ella sí ha hablado de esos niños en entrevistas, en platós. Si lo hacen ahí, es muy raro que no se hable en la casa". Por su parte, Pantoja manifestó que a Moreno "se la ha juzgado más por lo que hay fuera que por lo que está haciendo como concursante", para después criticar que "se le ha dado la oportunidad de ir sin necesidad de hablar del tema. Ya habló en un principio, y vuelve". "A Rocío Flores le intentaban sacar cosas y no hablaba, ¿por qué ella tiene que hacerlo? No lo entiendo", confesó la colaboradora.

"Está muy aprendido el discurso de cara a la tele"

Sofía Suescun, Carmen Borrego e Isa Pantoja opinan sobre Olga Moreno en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

"No digo que no pueda hablar, pero creo que teniendo la oportunidad de ser juzgada como concursante, flaco favor se está haciendo a sí misma. Ella sabe que esto va a tener repercusión", argumentó Isa, después de que la defensora de Olga afirmara que "no ha dicho nada fuera de lugar, ha hablado de sus niños y ha dicho verdades". "A mí lo que más me preocupa es que, en esa casa, está muy aprendido el discurso de cara a la tele: se va a decir siempre que no se habla mal de Rocío Carrasco en esta casa", intervino entonces Suescun, para después compartir que "yo no me lo creo". "Dice Olga que Rocío Flores la apoyaba, pero no Antonio David. Es preocupante y alarmante", prosiguió Sofía, quien procedió a aclarar sus palabras: "¿por qué? Porque Olga va a perder el control de lo que se está viviendo fuera, no va a saber qué decir ni de qué manera, porque no está dirigida por el señorito Antonio David Flores".

"Por eso tenía ese nerviosismo, porque esto va a tener una repercusión muy grande y va a perder el control sobre eso, entiendo que sea el único que no quiera que vaya", añadió la colaboradora, antes de que Rafa Mora se mostrara comprensivo sobre la opinión de Antonio David y rememorase cómo Rocío Flores "añoraba el cariño de su madre" durante su participación en 'Supervivientes 2020'. "Yo no he oído nunca a Rocío Flores pedirle perdón a su madre. Creo que, después de todo lo que sabemos, no hay ningún problema, cuando uno se equivoca, en pedir perdón", replicó Borrego, mientras que Sofía apostó por que "se le ha olvidado el sentimiento de querer a una madre". "El año pasado se le dio la oportunidad de pedir perdón a su madre y dijo que no tenía nada por qué pedir perdón y es otro de los detalles que a mí me preocupan", manifestó Suescun.