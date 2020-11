Melyssa Pinto presenta a su novio y explica cómo fue su reencuentro: "Me confesó que yo era su kryptonita"

Tras su tormentoso paso por 'La isla de las tentaciones 2', Melyssa Pinto ha conseguido rehacer su vida más allá de Tom Brusse, quien se encuentra concursando en 'La casa fuerte 2' junto a su novia, Sandra Pica. Aunque la extronista vivió una pesadilla durante su experiencia en la República Dominicana, se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles del reality. Gracias a eso, la diseñadora ha estrenado por todo lo alto su canal en la web de Telecinco, "Paraíso Melyssa", presentando a sus seguidores su nuevo novio, Manuel.

Mediaset le ha dado la oportunidad de darse a conocer más con sus seguidores, tal y como ha introducido ella misma en su primer vídeo: "Estoy abierta a todas vuestras opciones y a todo aquello que queráis conocer de mí", explicaba la diseñadora. Aprovechando el momento, ha querido mostrar a su nueva ilusión, Manuel, quien ha aparecido frente a la cámara un breve momento y ha saludado a los seguidores de su chica: "Muchos queríais saberlo... Aquí está Manuel. Que sepáis que le da mucha vergüenza, esto es lo máximo que he podido conseguir", explicaba Melyssa mientras tiraba a su pareja del brazo para que le diese un beso.

Melyssa Pinto con su novio Manuel en Mtmad

En su primer vídeo en la plataforma online ha explicado todos los detalles de su relación con el portugués, con el cual estuvo saliendo seis años en el pasado. Confiesa que los motivos de su separación fueron por desgaste, y es que tuvieron pequeños problemas de pareja y mantenían una relación a distancia. Manuel vive en un pequeño pueblo de Portugal y además viajaba por diferentes países mientras que Pinto, en esos momentos, estudiaba en España: "Nos veíamos una vez al menos, algún fin de semana", explicaba la extronista.

Cuando abandonó el reality, Pinto se marchó unos días a su pueblo en Oporto y se volvió a reencontrar con su chico: "Sentimos algo y la relación se ha vuelto a retomar", declaraba. Eso sí, en esta ocasión están intentado hacer las cosas mejor, ya que, durante los dos años y medio que han estado separados, ambos han cambiado: "Eso hace que nos tengamos que conocer de nuevo. Creo que es bueno porque hemos aprendido a ser más pacientes y a que haya más comunicación. Lo fundamental en nuestra relación es que haya honestidad", recalcaba la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2'.

Se tatuó para demostrarle lo que sentía

Melyssa ha narrado cómo fue volver a ver a su expareja, quien de primeras ya le confesó a la diseñadora que aún tenía sentimientos por ella. Manuel confesó a Pinto que era su "kryptonita", por ese motivo, al volver a Madrid, la cantante se fue con Fiama Rodríguez a hacerse un tatuaje del símbolo de Superman como "acto bonito" para demostrarle a su novio que era correspondido: "Cuando le envié la foto de lo que me había tatuado le hizo mucha ilusión", afirmaba, aunque confiesa que ella ya tenía una letra M tatuada por él.

Melyssa Pinto elimina las fotografías con Tom Brusse

Tras su reencuentro con Tom Brusse en 'El debate de las tentaciones', Pinto asegura seguir bien y no querer entrar en más polémicas con su expareja: "He pasado página en relación con Tom y todo lo que he pasado en la isla". Muchos de sus seguidores quieren saber qué opina la extronista sobre la relación entre el francés y Sandra Pica, pero Melyssa insiste que prefiere quedarse al margen: "Hay que perdonar a todo el mundo", afirmaba aunque considera que "hay cosas que no se superan en tres meses".

De hecho, gracias a los comentarios de sus fans, la exparticipante del reality de fidelidad se dio cuenta de que aún tenía las fotos de su expareja en su perfil de Instagram y empezó a borrarlas. Afirma que realmente lo hizo como parte de un proceso para olvidar a su exnovio: "Los stories, fotos...Te hacía recordar cosas buenas cuando en realidad yo tenía que darme cuenta de que lo que había vivido no era normal y que no podía perdonar", explicaba. Sin embargo, no considera que "cuando una persona termina una relación tenga que eliminar esas cosas" porque forman parte de "tu pasado" y que por "eliminarlo no van a dejar de existir".