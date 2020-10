Melyssa Pinto ('La isla de las tentaciones 2') sorprende con un gran cambio de look

Melyssa Pinto se prepara para uno de los momentos más importantes de la recta final de 'La isla de las tentaciones' en España y es que en unos días viviremos su reencuentro en un plató con Tom Brusse. Después del especial "3 meses después" en el que ambos protagonizaron un tenso enfrentamiento, ahora ambos se verán las caras en el último debate de la segunda edición del reality de Telecinco y Cuarzo que se emitirá próximamente.

Melyssa, antes y después del cambio

Pues bien, antes de ese esperado momento televisivo que vivirá con su exnovio, Melyssa ha decidido dar un cambio radical a su imagen, tal y como ella misma ha mostrado en varios Stories en su perfil oficial de Instagram. La influencer ha publicado una serie de vídeos en los que la vemos como se ha teñido parte de su cabellera castaña de rubio. Un look radicalmente distinto que bien seguro habrá sorprendido a sus seguidores y es que poco podíamos esperar que Pinto iba a cambiar tan radicalmente de imagen.

"¿Qué os parece mi cambio de look a lo 'Sailor Moon'? Por favor, mi amiga me quiere...", ha afirmado esta, mientras revelaba que la artífice de esta nueva imagen es Fiama Rodríguez. La que fuese participante de la primera edición del reality show de Mediaset España y Cuarzo es amiga de Pinto y ha sido la encargada de cambiarle el color de su pelo. "Es la nueva Karol G", ha posteado junto a un vídeo en el que vemos a Melyssa posar con esta nueva imagen. Ahora la duda es si se trata de un tinte que desaparecerá en pocos lavabos o en cambio Melyssa va a quedarse con esta imagen durante un tiempo, una pregunta que podremos responder en unos días, en cuanto veamos los nuevos stories de la influencer.

Melyssa carga contra Tom

Este momento se produce tras una polémica entrevista que Melyssa ha dado a la revista Lecturas. Esta ha explicado que decidió entrar al programa por presión del que fuese su novio y es que tras haber roto con él antes del arranque del programa, ella se dio unos besos con otro chico; algo que no gustó nada a Brusse. Por ello, este le dejó claro que solo confiaría en ella de nuevo si entraban juntos al programa. "Me obsesioné, le decía que estaba conmigo para ir al programa, que se quería vengar de mí. Un día me dijo: 'Si no quieres, no vamos, confío en ti'. Le dije: 'Si confías en mí, vamos'", ha explicado.