Mercedes Milá se abre a volver a presentar 'Gran Hermano': "No digo un no definitivo"

El reality de convivencia por excelencia de nuestra pequeña pantalla tiene un vínculo irrompible con la que fue su maestra de ceremonias durante quince ediciones. Mercedes Milá forma parte de esa mágica esencia que desprende el programa y su marcha provocó un aluvión de peticiones para que se mantuviese al frente. Seis años después de su despedida, la periodista deja un halo de esperanza y no cierra la puerta a volver a ser su presentadora.

Mercedes Milá, en 'Gran Hermano 16'

Las redes sociales se han convertido en un altavoz para la sociedad, algo que Mercedes ha sabido aprovechar a la perfección. A través de su cuenta de TikTok, lanzó una aclaración para todo el que le preguntaba por qué no volvería a ponerse al frente de 'Gran Hermano': "Yo creo que hay que saber cortar las cosas. Cuando has estado dieciséis años haciendo lo mismo, que me entusiasmaba, pero haciendo lo mismo, hay un momento que tu cabeza, si tú no lo haces, te da las órdenes de parar", comenzó aseverando.

De la misma forma, volvió a remarcar lo "francamente mal" que se encontraba cuando dejó de presentar el reality de Zeppelin TV. No obstante, vio conveniente aclarar lo feliz que fue estando al frente: "Fue una época dorada para mí todo el tiempo que estuve haciendo 'Gran Hermano'", prosiguió. A continuación, comentó que sus intenciones estaban alejadas de volver a pisar el Estudio 6 de Mediaset España: "No volvería a ese formato, la verdad".

Sin embargo, la esperanza no debe perderse nunca. De hecho, Mercedes se apresuró a dejar una puerta abierta ante las decisiones futuras: "Pero... ¡No digo que no definitivo!", comunicó. Instantes después, vio conveniente aclarar que la periodista no dice "un no definitivo a nada". Su vídeo-respuesta terminaba mostrándose encantada con 'Milá vs. Milá' y los diferentes proyectos que tiene en Movistar+.

El periodismo de raza de Mercedes Milá

Muchos espectadores sintieron que 'Gran Hermano' se quedó huérfano con la marcha de su presentadora por antonomasia. Sin embargo, la periodista no dejó de estar presente en la pequeña pantalla con el formato social 'Convénzeme' antes de dar el salto a la plataforma de Telefónica. Desde allí, tomó la pata de su perro para conducir 'Scott y Milá', mientras daba a conocer diferentes historias que para muchos son algo "superficial".

Tras dos temporadas recorriendo diferentes partes de la geografía, Mercedes se enfrentaba a su pasado periodístico con 'Milá vs. Milá'. Entrevistados del pasado tomaban asiento junto a ella para revivir cómo se comportaban y las declaraciones que pronunciaban. De hecho, su reencuentro con José María García fue uno de los momentazos del 2021, marcado por sus lágrimas mutuas y el cariño con el que se trataron.