Los 11 momentazos televisivos de 2021, según los redactores de FormulaTV

Risas, llantos, despedidas, polémicas, frases para el recuerdo... El 2021 no ha parado de brindarnos grandes momentos televisivos. Tantas horas de contenidos han dado lugar a un sinfín de situaciones que se nos han quedado guardadas en el recuerdo durante el transcurso del año; un año en el que ha sucedido de todo en la pequeña pantalla: hemos reído, celebrado, nos hemos enfadado y hemos sufrido. Desde el equipo de redacción de FormulaTV echamos la vista atrás a este 2021 y destacamos los que, creemos, han sido los doce momentazos televisivos de la temporada.

Desde la "manitá relajá" de Lucía Sánchez en 'La isla de las tentaciones 3' a la entrevista de Úrsula Corberó con Jimmy Fallon, pasando por el histórico bote de Pablo Díaz en 'Pasapalabra'. Los últimos 365 días del año han dado para mucho en el mundo de la televisión. A continuación, os dejamos con los 11 momentos que hemos seleccionado:

1 Rocío Carrasco entrando en plató por primera vez

Rocío Carrasco entra en plató

Si hablamos de un formato exitoso en el año 2021, ese ha sido 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La serie documental sobre Rocío Carrasco se convirtió en todo un éxito de audiencias en Telecinco durante la emisión de sus once entregas, marcando su máximo de share con el primer programa: un estratosférico 33,2%. No obstante, su mejor registro no se dio en un capítulo de la docuserie, sino que tuvo lugar cuando vivimos uno de los momentos más esperados de la televisión: la aparición de la madrileña en plató y su consiguiente entrevista. El espacio de La Fábrica de la Tele llevó a cabo un gran despliegue para dar la bienvenida a Carrasco. Durante el trayecto de la colaboradora desde el camerino hasta el plató, el tema "Como las alas al viento" de Rocío Jurado acompañó sus pasos en la voz de Blas Cantó, que conmovió tanto a los presentes como a los espectadores que lo vieron desde sus casas.

Al finalizar de cantar, el propio Cantó le dedicó unas palabras: "Yo sí te creo". Tras este conmovedor y emotivo momento, y ante un silencio que por momentos resultaba atronador, Carrasco aseguraba sentirse con fuerza y valentía para sentarse cara a cara con Jorge Javier Vázquez. "Nunca hice esto con ninguna otra finalidad que no fuera que se me escuchara, que se me oyera, que se supiera lo que yo he sufrido, lo que yo he sentido o cómo lo he vivido", comenzaba diciendo. "Hago público esto porque se ha dirimido en un lugar público, y por eso yo lo hago público", sentenciaba al referirse a la gran repercusión que habían generado sus palabras durante el documental. Un total de 4.030.000 espectadores vieron el programa previo de 'Rocío en plató', mientras que más de tres millones siguieron sus duros testimonios en directo.

2 Pablo Díaz gana el bote de 'Pasapalabra'

Pablo Díaz se lleva el bote en 'Pasapalabra'

1 de julio de 2021. Una fecha que Pablo Díaz nunca podrá olvidar. El concursante tinerfeño debutó con éxito en 'Pasapalabra' allá por el año 2017, cuando aún se emitía en Telecinco, sin embargo, pese a su extraordinaria sabiduría, pocos podían imaginar lo que acabaría consiguiendo. Tras el regreso del programa a Antena 3, Díaz volvía a aparecer en el espacio, en esta ocasión como adversario de Nacho Mangut, quien se había convertido en un rostro habitual del concurso vespertino. Fue a partir de entonces cuando se despertó una gran rivalidad entre ambos que fue enganchando a la audiencia con el transcurso de las entregas. Mangut acabaría diciendo adiós a 'Pasapalabra' después de 79 entregas, pero tras él llegarían otros rivales de alto copete: Luis de Lama, Marta Terrasa y Javier Dávila. Todos ellos, con un talento innato para revolver roscos, pero ninguno capaz de arrebatarle la gloria.

Y es que después de muchos intentos, muchas oportunidades truncadas y muchas horas de estudio, Díaz logró el codiciado bote: 1.828.000 euros. Fue tal la expectación que en aquella jornada Antena 3 programó un especial por la tarde llamado 'Pasapalabra: Especial Pablo Díaz' y se guardó la entrega bomba para el prime time, obteniendo la cadena un espectacular dato de 4.252.000 espectadores y un 30,7% share, el cual le permitió batir sin paliativos al todopoderoso 'Supervivientes'. Además, el de Santa Cruz de Tenerife iría como invitado esa misma noche a 'El hormiguero', otorgándole uno de sus mejores registros históricos con 2.904.000 espectadores y un sobresaliente 23,8% de share. Sin lugar a dudas, un fenómeno televisivo que no podía faltar en esta selección de mejores momentos.

3 El cierre de 'La Casa de Papel'

Elenco de 'La Casa de Papel'

No todo es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Nunca un refrán tuvo tanto sentido como lo ha tenido este con 'La Casa de Papel'. La ficción protagonizada por Álvaro Morte, Úrsula Corberó y Pedro Alonso, entre otros, desembarcó en Antena 3 convertida en una de sus grandes apuestas, sin embargo, después de un estreno en el que arrasó en términos de audiencia, fue desinflándose capítulo tras capítulo hasta cerrar su segunda y a priori última temporada con solo un 12,1% de share y 1.798.000 espectadores, pasando totalmente desapercibida entre la gran mayoría. Todo apuntaba a su adiós definitivo, pero entonces llegó Netflix y lo dinamitó todo. No solo dio alas a la serie, sino que la resucitó. Sin prácticamente tiempo para la reacción, 'La Casa de Papel' pasó a convertirse en todo un fenómeno tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Tanto es así que la plataforma de streaming decidió apostar por una nueva tanda de episodios. Y acertó de lleno. Vaya si lo hizo.

La ficción de Astresmedia y Vancouver Media se catapultó directamente al número 1 de Netflix en multitud de países. Las calles de todo el mundo se llenaron de carteles promocionales, pancartas y merchandising. No había un rincón donde no se hablara de la serie. Este descomunal éxito hizo que el gigante del streaming siguiera apostando por más temporadas, hasta llegar a la quinta, la cual dividiría en dos partes y supondría el cierre definitivo de 'La Casa de Papel'. Un evento realmente ansiado que se vio reflejado en los datos, pues la ficción rozó las 190 millones de horas vistas con su Parte 2 en solo 3 días (del 3 al 5 de diciembre de 2021). Unos números vistos solo antes con 'El juego del calamar'. Asimismo, en su Parte 1 ya había logrado superar la barrera de las 200 millones de horas de reproducción en cinco días. Estadísticas mastodónticas al alcance de muy pocos. El 2021 ha marcado el final de la serie, pero no del universo, pues Netflix ya anunció que en 2023 se estrenará su primer spin-off, 'Berlín'.

4 Carmen Farala se quita la peluca mientras canta en la final de 'Drag Race'

Carmen Farala gana 'Drag Race España'

Atresmedia apostó este año por seguir nutriendo de producción propia a su plataforma de pago, Atresplayer Premium, y para ello adquirió los derechos de uno de los programas más espectaculares en el mundo del entretenimiento y el espectáculo: 'Drag Race España'. Con un elenco de concursantes de altos vuelos que nos regalaron grandes momentos, nos hicieron emocionarnos y nos permitieron vibrar con sus performance, tres drags consiguieron destacar por encima del resto y acceder a la gran final: Killer Queen y Sagittaria y Carmen Farala. Cada una dio lo mejor de sí en el último programa, pero fue precisamente esta última la que logró sobresalir. Era el turno del lipsync final, donde los jueces anunciaron que para decidir a la vencedora tendrían en cuenta tanto la actuación como la trayectoria de cada una durante el concurso.

La canción elegida para la última prueba fue "La gata bajo la lluvia", de Rocío Dúrcal. Farala sorprendió a todos marcándose un Roxxxy Andrews y arrancándose la peluca para dejar al descubierto otra diferente. Todo un momentazo que le llevó a hacerse con el ansiado triunfo final y le permitió convertirse en la ganadora de la primera edición de 'Drag Race España': "Ha sido un camino duro y no me creo que tenga esto en la mano", admitía visiblemente emocionada. Lo cierto es que la drag queen era la gran favorita al título tras ser la finalista que había llegado con más victorias en los episodios precedentes.

5 Miguel Bosé en 'Lo de Évole'

Miguel Bosé, durante su entrevista en 'Lo de Évole'

En pleno apogeo de la pandemia, algunos rostros públicos adquirieron un gran protagonismo debido a sus tendencias negacionistas. Sin lugar a dudas, el más polémico de ellos fue Miguel Bosé. El popular cantante no escondió su rechazo a las vacunaciones y a todo lo que tuviera que ver con la enfermedad. Precisamente, este fue uno de los temas que se trató durante su entrevista en 'Lo de Évole', donde nos dejó titulares realmente controvertidos: "No es posesión de la verdad, es la verdad. Soy negacionista. Es una postura que llevo con la cabeza bien alta". Asimismo, no dudó en hablar de "estafa" y señalar directamente a los medios de comunicación al hablar sobre el tema: "Tengo acceso a todos los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles, van a caer todos, uno detrás de otro: médicos, políticos y farmacéuticos. Y el brazo armado, que son los medios", señalaba.

Pero la entrevista de Jordi Évole a Bosé no solo generó un gran revuelo por su negacionismo, sino también por abrirse en canal a la hora de hablar de un tema tabú como es el consumo de drogas. El músico admitió haber llegado a consumir "casi dos gramos diarios". Además, reconoció haber fumado éxtasis y maría, entre otras sustancias. Unas palabras que impactaron y dieron la vuelta al mundo tras la emisión del espacio. Fue tal la magnitud de la charla que el programa se dividió en dos partes que le brindaron al programa de laSexta dos grandes datos de audiencia. Tanto es así que el primer tramo de la entrevista le otorgó a 'Lo de Évole' su máximo histórico con un gran 15,4% de share de media y 2.760.000 espectadores. Datos que mantuvo con su segunda parte, donde solo vivió un descenso de dos décimas y poco más de 100.000 espectadores. No obstante, el éxito entre el público no se trasladó al invitado, pues Bosé no quedó satisfecho con el montaje de la entrevista y acabó atacando duramente al presentador: "Si tratas así a tus amigos, no sé cómo tratarás al resto", manifestó.

6 La muerte de Antonio Alcántara

Antonio Alcántara muere en 'Cuéntame cómo pasó'

Cuando una serie acumula tantos años en emisión como 'Cuéntame cómo pasó', resulta muy complicado sorprender a la audiencia, sin embargo, la ficción de Ganga Producciones consiguió hacerlo en la entrega final de su temporada 21. Durante su última tanda de capítulos, la serie se arriesgó a realizar un salto temporal al futuro, es decir, nuestro presente, para tratar el tema del Coronavirus. Sin duda, una jugada inesperada que generó aplausos y críticas a partes iguales. El hecho de abordar años venideros permitió a 'Cuéntame' llevar a cabo giros de guion que impactaron a las espectadores. El más chocante llegó precisamente en ese último capítulo que citábamos con anterioridad, de título "Dame alas". Antonio Alcántara, personaje interpretado por Imanol Arias, sale a dar un paseo con su hijo Carlos (Carlos Hipólito) por sus viñedos, en Sagrillas.

Allí los dos recuerdan viejos momentos, pero los pulmones del progenitor sufren y se tiene que sentar en una silla de ruedas. Es entonces cuando le dice a Carlos que busque a su madre y le diga que vaya a verle para disfrutar del paisaje con él. Tras quedarse a solas, observando sus viñas, los párpados de Antonio comienzan a ceder, hasta que finalmente acaba muriendo, en soledad, a los 95 años de edad. Pese a la importancia de lo ocurrido en el episodio, su emisión en lineal no destacó, obteniendo solo un 9,4% de share y 1.458.000 espectadores; cifras ligeramente superiores a los capítulos antecesores, pero por debajo de la media de la temporada, que acabó siendo de un 9,9% de share, su peor registro histórico. Aun así, sus bajos datos no impiden que lo acontecido en ese capítulo nos regalara uno de los grandes momentos de la televisión en 2021.

7 Sonsoles Ónega bailando 'Ya son las ocho'

Así es la primera promo de 'Ya son las ocho', la edición de tarde de #YaEsMediodía con Sonsoles Ónega #YaSonLasOcho competirá frontalmente con #Pasapalabra de 20h a 21h pic.twitter.com/D8WAWq857q — telemagazine (@telemgzn) November 4, 2021

De un tiempo a esta parte, Telecinco ha llevado a cabo muchos intentos para frenar el éxito arrollador de 'Pasapalabra' en su horario de emisión: primero fue 'Sálvame Tomate', luego 'El precio justo', después 'Alta tensión' y más recientemente 'Ya son las ocho'. La cadena de Mediaset confió en una de sus caras más conocidas, Sonsoles Ónega, para tratar de hacerle frente al veterano concurso. Ante un rival tan mastodóntico, a Telecinco no le quedó otra que apostarlo todo a la promoción, y ahí es donde nos regaló uno de los grandes momentos del año: Ónega bailando al son de un ritmo caribeño mientras explicaba los entresijos de su nuevo programa: "Ríe, vive, disfruta (...) Ha llegado la hora, Ya son las ocho, la hora más fresh, la más divertida, también la hora de la actualidad", señalaba mientras movía las caderas. Un momento que generó un sinfín de reacciones a través de las redes sociales, pero que no le hizo destacar en lo que a audiencias se refiere, puesto que 'Ya son las ocho' se ha ido moviendo en la barrera del 12-13% en cada tarde, muy lejos del programa presentado por Roberto Leal, si bien aún se está asentando en la parrilla.

8 Mercedes Milá y José María García lloran emocionados en su reencuentro frente a cámaras

Mercedes Milá y José María García

Quizá no fue un momento especialmente destacado en lo que a datos de audiencia se refiere, ni tuvo tanta repercusión como otros de los que hay presentes en este ranking, pero el reencuentro entre Mercedes Milá y José María García fue realmente emotivo. El mismo tuvo lugar en la primera entrega del programa 'Milá vs. Milá'. En este nuevo espacio, la catalana vuelve a encontrarse con sus entrevistados más emblemáticos para ver cómo les ha ido en la vida y parlamentar con ellos sobre el paso del tiempo. El turno en esta ocasión fue para el veterano comunicador, con quien compartió numerosos momentos de su entrevista en el programa de TVE, 'Jueves a jueves', del año 1986.

Ahora, 35 años después, ambos se reencontraban delante de las cámaras, lo que sus sentimientos afloraran y generó un bonito momento en el que no pudieron contener las lágrimas. Grandes figuras del mundo de la comunicación en nuestro país, Milá y García charlaron de 'Reyes de la noche', ficción que no ha visto el periodista, del golpe de estado del 23-F, de Isabel Díaz Ayuso, de quien sacó parecido con la que fuera rostro de Telecinco y, además, dedicaron un espacio del programa a hablar del deficiente estado en el que se encuentra actualmente el mundo del periodismo. Sin lugar a dudas, una entrevista realmente interesante que muchos jóvenes deberían ver.

9 Úrsula Corberó y su entrevista con Jimmy Fallon

Úrsula Corberó, en el show de Jimmy Fallon

Quién le iba a decir a Úrsula Corberó cuando comenzó a hacerse un hueco en la pequeña pantalla de la mano de 'Física o química' que acabaría sentada en uno de los programas más exitosos de la televisión de Estados Unidos. Como comentábamos anteriormente, 'La Casa de Papel' se convirtió en todo un fenómeno gracias a Netflix, y este hecho catapultó a la fama a sus intérpretes. El caso más sonado fue el de su protagonista, Úrsula Corberó, que vivió en su propia piel el auténtico significado del fenómeno fan. Pese a que ya contaba con un amplio número de seguidores, fue la serie de Atresmedia y Vancouver Media la que la dio a conocer en todo el mundo.

Gran prueba de ello es la masiva comunidad con la que cuenta en sus redes sociales: casi 25 millones de personas la siguen en Instagram, lo que la convierte en la segunda personalidad española más seguida, solo superada por Ester Expósito. Con motivo del estreno de la última parte de la exitosa ficción de atracos, Corberó visitó el pasado 8 de diciembre de 2021 'The Tonight Show', espacio conducido por Jimmy Fallon. Allí, además de hacernos sentir un gran orgullo a sus compatriotas, maravilló a la audiencia del programa con su desparpajo y su sentido del humor. Con un inglés fluido, relató diferentes situaciones, entre las que destacó una anécdota que le ocurrió con Madonna, la persona que más le sorprendió al declararse fan suya.

Fue la cantante la que se acercó hasta ella: "Hey, hola ¿qué tal? Yo no podía pronunciar una palabra, y ella me dijo: 'Lo siento, solo quería decirte que soy una gran fan tuya, me encanta 'La Casa de papel', Tokio es mi personaje favorito'. Intenté con todas mis fuerzas decir algo, pero no pude, y Madonna me preguntó si estaba bien y me preguntó si sabía quién era. En ese momento saqué fuerzas y le dije: 'Por supuesto que sé quién eres, ¡Eres Madonna!'. Entonces ella sacó su móvil y me dijo que apuntara mi número de teléfono. Cuando me fui, recibo este mensaje de Madonna: 'Cariño, te has dejado el pasaporte en el asiento, lo tiene la azafata', ¡así que pude volar de vuelta a casa gracias a Madonna!", comentaba entre risas.

10 La "manita relajá" de Lucía Sánchez a Manuel en 'La isla de las tentaciones 3'

Manuel González, junto a una de las tentadoras

Si por algo se caracteriza 'La isla de las tentaciones' es por regalarnos momentazos en todas sus ediciones. En cada nueva entrega, siempre hay algún participante que se lleva el peso de las tramas, y en la tercera edición la que adquirió ese rol fue, sin lugar a a dudas, Lucía Sánchez. Con su desparpajo y su simpatía, pronto se convirtió en una de las personas más queridas tanto entre sus compañeros como fuera de la isla, ganándose el beneplácito de gran parte de la audiencia. Y es que ya desde su programa de estreno, Sánchez nos dejo una de las frases más virales de la historia del programa: "La manita relajá. Manuel, la manita relajá... ¿dónde vas?". Fue tal su repercusión que en cuestión de días la expresión se convirtió en todo un hit en Tik Tok.

Tanto es así que incluso los propios participantes del programa se grabaron vídeos usando el audio. Pero pese al tono cómico que se le dio al momento, el paso de Sánchez por el espacio de Cuarzo Producciones no fue nada fácil. De hecho, su relación con Manuel González llegó a su fin tras la hoguera final, no obstante, ambos pudieron limar asperezas durante su participación en 'La última tentación', donde la natural de Cádiz volvió a ver cómo su novio, en este caso Isaac Torres, le era infiel con una de las tentadoras. Sin duda, las frases de Lucía Sánchez quedarán guardadas en la memoria de todos los seguidores del programa, así como en la nuestra. Por eso creemos que merece un lugar en esta lista.

11 La boda de Anabel Pantoja en 'Sálvame'

Boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Llegó al programa como reclamo del clan Pantoja, siendo "la sobrina de" y manteniéndose en un segundo plano frente al resto de colaboradores, sin embargo, Anabel Pantoja fue ganando peso en 'Sálvame', a la vez que también lo hacía en sus redes sociales, impulsada en parte por sus vídeos durante el confinamiento. La sevillana se convirtió en uno de los rostros más populares entre los más jóvenes y su protagonismo en el espacio vespertino de Telecinco fue incrementándose. Tanto es así que el programa llegó a dedicarle su propio documental. Pero la cobertura sobre Pantoja fue más allá, y es que 'Sálvame' le dedicó una edición especial a la boda entre la colaboradora y Omar Sánchez, retransmitiendo el enlace en directo desde de La Graciosa. La natural de Sevilla pisaba la isla canaria con el tema "Qué bonita que es mi niña" que le cantaba su abuela, fallecida unas horas antes.

El espacio de La Fábrica de la Tele no se perdió un detalle del vestido de la novia ni de todos los invitados al evento, en el que estuvieron caras conocidas como Belén Esteban, Raquel Bollo o Isa Pantoja. La cobertura especial fue aplaudida por los espectadores en redes sociales y el apoyo se vio reflejado en los datos de audiencia: 'Sálvame Limón' obtuvo un 15,5% de share y 1.673.000 espectadores, mientras que la edición de 'Sálvame Naranja' incrementó sus datos hasta el 19,8% de cuota de pantalla y 1.740.000 espectadores, convirtiéndose en líder absoluto de sus respectivas franjas y dejando patente el tirón mediático de la sobrina de Isabel Pantoja.