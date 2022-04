Mercedes Milá está de celebración y no es por un éxito televisivo, sino por su cumpleaños. Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional a sus espaldas, la presentadora catalana celebra sus 71 años. Los seguidores no han querido dejar de felicitar a uno de los rostros de la comunicación más atrevidos y lo han hecho de una forma muy especial.

Mercedes Milá, en 'Milá vs Milá'

Los seguidores le felicitaban el cumpleaños de una forma cuanto menos original. Cada uno de ellos ha aportado un parecido de la periodista, entre los que han salido Jesús Calleja, Lucía Dominguín Bosé, Clint Eastwood, Camilla Parker Bowles, Paul McCartney o el personaje Rambo.

Los usuarios también han encontrado parecido con rostros televisivos como Jorge Cadaval o su hermano Lorenzo Milá, o con algún rostro del deporte como Santiago Cañizares. Aunque las similitudes han sido muy diversas, las más repetidas han sido la de Calleja, Camilla Parker Bowles y McCartney.

Mercedes Milá cumple hoy 71 años



¡Felicidades, Mercedes! ???? pic.twitter.com/tcRLSwgSkS — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) April 5, 2022

Esa es Angela Merkel, Mercedes Milá es esta pic.twitter.com/XSpgUWazQr — ????????SebasRuiz???????? (@SebasRuiz1980) April 5, 2022

Tal día como nació la periodista Mercedes Milá pic.twitter.com/nbReSNkgxy — M. A. P. Barcelona (@MiguelAngelBCN) April 4, 2022

Feliz cumpleaños a Mercedes Milá . pic.twitter.com/sTimTPvAzH — Daniel G.M. (@DaniGM91) April 5, 2022

Hoy 5 de abril, cumple 71 años la periodista y presentadora, Mercedes Milá. Felicidades! pic.twitter.com/TV2yCmECg1 — Álvaro (@almorenito82) April 5, 2022

Hoy 5 de abril, cumple 71 años la periodista y presentadora, Mercedes Milá. Felicidades! pic.twitter.com/AqurwvXtnh — MISIMAGS (@MISIMAGS) April 5, 2022

Ese no es a Mercedes Milá. Mercedes Milá es este pic.twitter.com/nGrOve3o7q — Foreverdove (@Foreverdove1) April 5, 2022

Felicidades Mercedes ???? pic.twitter.com/Xjb0JjHyCN — PURPURINA (@noah90_) April 5, 2022

Hoy cumple 71 años la periodista Mercedes Milá. pic.twitter.com/cKbs9jzSxm — Robertolg (@robertoluqueg) April 4, 2022

Hoy es el cumpleaños de Mercedes Milá... pic.twitter.com/OXPb5KKwnJ — SinSonAnDO (@sinsonando) April 5, 2022

Esa no es Mercedes, es esta pic.twitter.com/h7KIkzzsaZ — Victoria (@lachunga_chunga) April 5, 2022

Hoy 5 de abril es el 71 cumpleaños de la presentadora y periodista, Mercedes Milá. pic.twitter.com/LhLKnBGKa9 — ?? Ó???????????????? (@elosqar) April 5, 2022

Hoy cumple 71 años la periodista y presentadora, Mercedes Milá. ¡¡Muchas Felicidades!! pic.twitter.com/ySGDKwzzOO — Ross_co_Jones (@anonimo_jones) April 5, 2022

Ese es un señor enfadado, esta es Mercedes Milá con una cacatúa en la cabeza. pic.twitter.com/JuUNVEfMrk — Polarcita (@FemaleIcebear) April 5, 2022

Su último trabajo

Mercedes Milá se encuentra inmersa en la segunda temporada de Milá vs. Milá, el programa que conduce en Movistar+ y en el que recupera entrevistas del pasado. La comunicadora concedió una entrevista a FormulaTV, en la que echó la vista al pasado. "Ver entrevistas pasadas es curioso, yo estaba más contenida y no me atrevía a pasar la línea del descaro", aseguró. Además, la presentadora reconoció que tiene "mala fama", pero que en su formato "demuestra que es mentira".