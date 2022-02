'Mi casa es la tuya' regresa al prime time de Telecinco el lunes 21 de febrero de 2022. Conducido nuevamente por Bertín Osborne, la temporada se estrena con la compañía de Ana Obregón, en la que será su primera entrevista tras el fallecimiento de su hijo Álex Lecquio.

Bertín Osborne y Ana Obregón, en 'Mi casa es la tuya'

Los espectadores asistirán a las declaraciones más duras y emotivas de Obregón a las 22:00h en la cadena principal de Mediaset. "Me perdono la vida todos los días", dice la actriz en el adelanto emitido. La presentadora perdió a sus hijo en 2020, y aún está recuperándose del duro golpe: "Yo he sido fuerte cuando mi hijo lo necesitaba, ahora no", asegura entre lágrimas.

Tras asegurar que "estoy, que bastante es", reconoció que "quizás es la entrevista más difícil de mi vida". El conductor del formato de Proamagna publicaba un tweet, anunciando el regreso del programa, en el que coincidió con las palabras de Ana Obregón: "Una de las entrevistas más difíciles de toda mi vida", anunciaba a sus seguidores.

Más invitados de 'Mi casa es la tuya'

Bertín Osborne se encuentra emocionado ante la nueva temporada: "Seis años después, afronto esta temporada con la misma ilusión que la primera y nunca dejo de sorprenderme con las historias que me cuentan cada uno de los invitados. Estoy convencido de que darán mucho de qué hablar", aseguraba. Bárbara Rey, Sofía Cristo o María Pombo, tal y como anunció FormulaTV en exclusiva, se sentarán también junto a Osborne en esta temporada.