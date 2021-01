Michelle Pfeiffer será una de las primeras damas de 'The First Lady', la antología de Showtime

El próximo proyecto de Michelle Pfeiffer la llevará nada menos que hasta la Casa Blanca. La actriz protagonista de "La edad de la inocencia" ha fichado por la serie antología 'The First Lady' que prepara Showtime que busca situar en el centro de la narración las vidas de tres de las Primeras Damas de Estados Unidos.

Michelle Pfeiffer será Betty Ford en 'The First Lady'

Más concretamente, 'The First Lady' se centrará en Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt y mostrará el papel que desempeñaron estas carismáticas mujeres durante su tiempo en la Casa Blanca en la toma de decisiones importantes para Estados Unidos que, en algunos casos, también afectaron al resto del mundo.

Pfeiffer interpretará a Betty Ford, que fue Primera Dama de 1974 a 1977 durante la presidenta de su marido Gerald Ford. Considerada como una de las Primeras Damas más abiertas y activas políticamente de la historia, Betty Ford jugó un papel muy importante en la política social de Estados Unidos. Además, ayudó a concienciar sobre la adicción y el abuso de sustancias al hacer público su propio alcoholismo y co-fundó el centro de tratamiento de adicciones que lleva su nombre.

Un drama con un "enfoque fascinante"

La actriz de "Mentes peligrosas" se une a Viola Davis, cuyo fichaje por 'The First Lady' se anunció hace casi más de un año y medio y que en la ficción se pondrá en la piel de Michelle Obama. El novelista Aaron Cooley ("Four Seats: A Thriller of the Suprime Court") se encargará de escribir el guión, mientras que Susanne Bier, ganadora de un Emmy por 'El infiltrado', se encargará de dirigir todos sus episodios.

"Michelle Pfeiffer y Susanne Bier se han unido a la brillante e incomparable Viola Davis para mostrarnos las historias más destacadas de estas mujeres con un enfoque fascinante y esperado desde hace mucho tiempo", afirma Amy Israel, vicepresidenta ejecutiva de programación de ficción de Showtime. "Michelle aporta autenticidad, vulnerabilidad y complejidad a todos sus papeles, y Susanne es una directora visionaria que domina la pantalla con una honestidad feroz y un estilo visual singular. Con estas formidables artistas delante y detrás de la cámara, nos sentimos muy emocionados, especialmente en este momento único en el tiempo para nuestra nación, por lo que 'The First Lady' nos promete".