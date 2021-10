La noche del jueves 30 de septiembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su tercera gala de la mano de Jorge Javier Vázquez con la casa de Guadalix de la Sierra cargadísima de tensión tras la expulsión disciplinaria de Sofía Cristo. Una situación que parecía haberse trasladado a las nominaciones, cuyo duelo final se disputaba entre Miguel Frigenti y Sandra Pica, tras la salvación de Luca Onestini. Finalmente, Frigenti se convirtió en el nuevo expulsado del reality, tras un reñidísimo duelo con su compañera.

Miguel Frigenti y Sandra Pica, antes de conocer la expulsión del primero de 'Secret Story'

Al arrancar la gala a las 20.00h, los porcentajes estaban repartidos en un 50,2% y un 49,8%, cifras que no dejaron de bailar a lo largo de la gala hasta que, cerca de la medianoche, la organización cerró las líneas, con un 48,3% y un 51,7%, tras producirse el sorpasso. "Estoy orgullosa del concurso de Sandra. Está muy difícil", comentaba Sonia, la madre de Pica, al comienzo de la cita, mientras Nuah, el novio de Frigenti, manifestó que "estoy viendo resultados superigualados y confío en el público", al igual que "estoy muy orgulloso del juego que está dando Miguel". "Estoy muy nervioso y muy triste. Las últimas horas no han sido nada buenas", reconocía el castellano-manchego, tiempo después, cuando dejó claro que "tengo fuerza para quedarme, me quiero quedar". Asimismo, Vázquez aprovechó para saber si se arrepentía de algo de lo sucedido con Cristo antes de su expulsión disciplinaria, momento en el que Frigenti declaró que "reaccioné como pude, que fue tapándome los oídos. Pensé que si no lo hacía, iba a ser peor".

"He tenido una relación extraña. Ha habido momentos de conexión, pero no he entendido muchas cosas de ella durante las galas, por qué conmigo se comportaba así o se le iba un poco de las manos conmigo", añadía el concursante, sobre su relación con la madrileña en el concurso, tras lo cual añadió que "no la voy a culpabilizar nunca por ello, creo que le puede pasar a cualquiera". En ese momento, el programa le dio la oportunidad de hablar con Cristo, quien aseguró que "quiero disculparme por mi comportamiento, por mis salidas de tono y la agresión". "Se me fue de las manos. Me puse a un nivel que no me dejó canalizar lo que estaba pasando, pero tampoco voy a justificar tus agresiones verbales", lanzó la madrileña, para concluir señalando que "si te está funcionando, que sigas por ese camino si te hace feliz, pero al resto de la casa, no le haces feliz". "No estoy teniendo ninguna estrategia. Estoy siendo muy feliz con dos personas y, por no llevarme bien con ocho o nueve personas, no voy a dejar de serlo", respondió Frigenti, con calma.

Miguel Frigenti, a punto de romper a llorar al hablar con Jorge Javier en 'Secret Story'

Ya en la sala de expulsión, Pica aseguró que "si tengo la suerte de seguir, no me voy a alegrar delante de él, porque creo que no es plato de buen gusto para nadie saber que una experiencia se termina", algo que terminó cumpliendo. "Si me tengo que ir, me voy con la tranquilidad de que ninguno de mis compañeros, excepto su grupo, me quiere fuera de esta casa. Eso me da vida porque entré en un momento complicado y a mí me han ayudado muchísimo a confiar en mí, a quererme", añadía también la catalana, tras lo cual Frigenti apostaba por que "creo que voy a pagar lo que pasó el martes y voy a salir expulsado" tras ver el baile de porcentajes. "Voy a ir hecho polvo, porque me quiero quedar", vaticinaba el concursante, quien reconoció que, de producirse su expulsión, "me parecerá injusto, si te soy sincero, y me dolerá muchísimo, porque estoy siendo muy feliz. Me voy a despertar del sueño de mi vida".

Finalmente, Vázquez dio a conocer la decisión del público, tras lo cual ambos concursantes mantuvieron una conversación tranquila sobre lo que habían vivido juntos. "Yo probablemente me he equivocado en algunos momentos, como tú, pero creo que has llevado las cosas muy lejos", se sinceraba Pica, para después añadir que "creo que te has equivocado, podrías haber llevado el concurso de otra forma", antes de despedirse cordialmente de su compañero, el cual estuvo a punto de derrumbarse al hablar con el presentador. "Creo que salgo más seguro de mí mismo. Necesitaba vivir esto como agua de mayo. He sido muy feliz, no he hecho nunca nada con mala intención ni con afán de hacer daño. Sé que mis formas me juegan malas pasadas", admitió el concursante, emocionado, antes de añadir que "tenía la necesidad de que la gente me conociera", al igual que esperaba que la gente "haya disfrutado con mi concurso".