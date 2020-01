El cabreo de María Patiño con un vídeo de su propio programa: "Me molesta muchísimo, me parece injusto"

María Patiño lleva casi tres años presentando 'Socialité', uno de los espacios de prensa rosa más populares de la televisión. Acostumbrada a ser ella la que analiza la vida de otros rostros populares, no se podía ni imaginar que esta vez sería ella la protagonista de una de las noticias de este sábado 11 de enero, una que hablaba sobre la posible mala relación que puede existir ahora entre ella y su amiga, Mila Ximénez, algo con lo que se ha mostrado muy molesta, sobre todo con el vídeo que presentaba el caso. "Me molesta muchísimo este vídeo",sentenciaba la gallega en directo.

María Patiño, molesta al ver un vídeo de 'Socialité'

Ante su reacción, Javier de Hoyos, el subdirector del magazine, se ha interesado por el porqué de su reacción, a lo que Patiño ha respondido: "Me parece absolutamente descompensado e injusto y no refleja la realidad que hemos vivido tú y yo aquí", en referencia a la exposición de fragmentos en los que se veía a la periodista mostrando su desacuerdo con las actitudes de Ximénez en 'GH VIP 7'. "Como este es el mundo de la televisión que tanto nos gustan los cara a cara y las confrontaciones, pues veremos este vídeo me imagino de manera constante", añadió molesta.

Patiño ha querido desmentir que ella haya sido crítica con Mila Ximénez y afirmaba que únicamente se ha "adelantando a palabras y frases de Mila en el concurso". La presentadora de televisión también ha entrado en detalle sobre cómo ha sido su encuentro con su amiga y ha recalcado lo mucho que le gustaría que supiese todo lo que le ha apoyado esta durante su paso por la Casa de Guadalix de la Sierra.

Momento esperado

En relación al reencuentro que tantos esperaban ver entre ambas, Patiño se ha limitado a decir: "He visto a una Mila muy serena, muy guapa y especialmente positiva. "Éramos dos personas sin intermediarios y sin nadie metiendo caquita de por medio", aclaraba la periodista, algo que va en la línea de lo que opina Belén Esteban, la cual afirmó que existe una persona que está envenenando a Ximénez contra sus compañeras.