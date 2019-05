Mila Ximénez habla abiertamente de sus problemas intestinales: "Los nervios me taponan"

Las noches en 'Sábado deluxe' son insospechadas y nunca sabes qué tipo de temas de conversación se van a dar en el plató regentado por Jorge Javier Vázquez. Y si no que se lo pregunten a Mila Ximénez, la colaboradora que ha sido la protagonista del programa durante unos minutos por, nada más y nada menos, que su tránsito intestinal.

Todo comenzaba cuando María Patiño estaba a punto de estornudar en pleno directo. "Mila, ¿puedes estornudar por María? ", le preguntaba Jorge Javier Vázquez a Mila Ximénez, ya que llevaba mostrándose bastante seria durante todo el programa. La colaboradora contestaba tajantemente que no, por lo que el presentador quiso indagar sobre qué era lo que le ocurría a Mila. "¿Estás de mal humor hoy?", le cuestionaba el presentador.

"No, lo que pasa es que tengo unos problemas intestinales", confesaba Ximénez, provocando unas cuantas carcajadas entre sus compañeros. "¿De gases?", seguía preguntando Jorge Javier, también entre risas, obteniendo otro "no" por parte de la tertuliana. "¿Tienes caca?", dijo finalmente el presentador. "Sí, dentro", contestó de forma hilarante Víctor Sandoval, desvelando lo que le ocurría a su compañera.

Fruto del nerviosismo

Mila Ximénez abroncaba a Víctor Sandoval por haber dicho aquello, pero segundos después añadía algo de información al asunto. "Pues nada, que me duele la tripa. A mí los nervios me taponan, ya me pasó en la isla", confesaba la colaboradora, recordando el mal trago que vivió en la edición de 'Supervivientes' en la que participó. En Honduras estuvo prácticamente un mes sin ir al baño.