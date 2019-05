Mila Ximénez rompe a llorar al recibir una sorpresa muy especial en 'Sálvame'

Mila Ximénez está de celebración, ya que el pasado martes 21 de mayo cumplía 67 años. La colaboradora recibió un homenaje desde 'Sálvame' y todos sus compañeros la felicitaron cantándole la mítica canción de "Cumpleaños Feliz", pero lo que nadie se esperaba fue la emotiva sorpresa que el programa había preparado.

Mila Ximénez recibe un ramo de flores en 'Sálvame'

"Ha habido una persona que te ha querido dejar una grabación felicitándote el cumpleaños, a ver si la reconoces", avanzaba Jorge Javier Vázquez. En ese audio sonaban Las Mellis cantando su versión más flamenca de "Cumpleaños" para felicitar a Mila, aunque tras escucharlas se quedó un poco fría debido a la mala relación que tiene con ellas. Segundos después Kiko Hernández llegó a plató con un ramo de flores y en su cara se pudo reflejar que esa sorpresa le agradó mucho más.

Pero dejando a un lado el humor, el equipo del programa quiso hacerle un último regalo a través de un mensaje con el que la colaboradora acabó rompiendo a llorar. Sus nietos Victoria y Alexander le dedicaron unas palabras en inglés: "Feliz cumpleaños, Mila. Espero que tengas una fiesta genial. Te queremos. Eres la abuela más genial del mundo". La colaboradora no podía estar más emocionada: "¡No me lo puedo creer!", dijo antes de salir de plató para abrazar al director del programa como agradecimiento tras la sorpresa.

"Sois mi vida, mi alma y todo"

"Sé que es una barbaridad, es verdad que los niños no hablan español, pero conmigo casi nunca hablan porque le da mucha vergüenza y entonces hoy al hablar español me han emocionado muchísimo", explicaba Ximénez. "Gracias. Os quiero, sabéis que sois mi vida, mi alma y mi todo, os amo profundamente. Aunque no habéis español, pero bueno, que se le va a hacer. Es lo que hay", decía entre risas.