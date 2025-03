Mónica Naranjo se aleja de los escenarios y explica la razón en 'El hormiguero'

Por Pablo Fernández Pérez |

Mónica Naranjo es una de las voces más famosas y potentes de nuestro país. Lleva siendo una estrella en lo suyo mucho tiempo y, además, lo compagina con el mundo de la televisión. Tanto ha sido su carga de trabajo estos últimos años que la cantante ha decidido tomar una decisión que ha hecho pública en 'El hormiguero'. Naranjo se sentó en el programa de las hormigas para promocionar su nuevo single con Nebulossa, pero aprovechó para expresar su idea.

Después de hablar sobre 'Venenosa', la canción nueva con los que fueron representantes de España en Eurovision 2024, Pablo Motos le preguntaba: "¿Es cierto que después de esta gira vas a dejar de hacer directos?". A esto, ella respondía. "Un tiempo. Este año y el que viene, voy a estar. A partir de 2026, no sé cuándo voy a volver. No me retiro. Por favor, quiero dejar claro que no me retiro. Lo único es que necesito tiempo, me falta tiempo para poder hacer otras cosas".

Mónica Naranjo en 'El hormiguero'

"Es que la secta consume un montón de tiempo", bromeaba Trancas, haciendo referencia a los bulos y rumores falsos de que la cantante se había infiltrado en una. "Te voy a cortar las antenas", le advertía Naranjo a la hormiga entre risas, lo que provocaba un aplauso en el público. Después, Motos le volvía a preguntar: "Tomas esa decisión porque hay agotamiento de tanta gira, ¿no?".

Es un "hasta luego"

"A ver, es que son muchas seguidas. Las giras que yo hago me las tomo de forma muy intensa. Entonces, necesitas tiempo para ti, para pensar, para organizar", contestaba ella, y añadía: "No tengo tiempo para componer, Pablo, y es importante componer nueva música para poder crear contenido. Seguiré grabando, haciendo televisión, pero del directo me voy a alejar". Finalmente, concluía con: "No sé cuanto tiempo, pero bastante".