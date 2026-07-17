Programa relacionado
"Pido perdón". Así arrancó Manu Sánchez la sexta entrega de 'El perro andaluz', el espacio de opinión, entrevistas y humor que presenta cada jueves en La 1. El humorista aprovechó el monólogo inicial para responder a las críticas recibidas durante las últimas semanas por el contenido del programa, defender que se trata de un formato de análisis de la actualidad y lanzar varios dardos a rostros y espacios televisivos como Ana Rosa Quintana, 'El hormiguero' e Iker Jiménez.
Desde el inicio de su intervención, Sánchez ironizó con quienes le acusan de haber convertido RTVE en un espacio politizado. "Hoy pido perdón. Me acusan de llevar seis semanas polarizando. Creo que van por ahí los tiros", comenzó diciendo antes de cargar contra quienes sostienen que la televisión permanecía ajena al debate político hasta la llegada de 'El perro andaluz'.
- Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
- '120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
- Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
- Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
- Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
- Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
"Ahora que Ana Rosa Quintana estaba centrada en la gestión de los pisos turísticos que tiene en el centro de Sevilla y nunca opina del Gobierno. Ahora que 'El hormiguero' solo hace experimentos con "Flopy" y para nada hace tertulias políticas donde a nadie se le ve ningún plumero. Ahora que OkDiario es 'ok' porque cree que todo está bien... ahora voy yo y lo estropeo", ironizó.
Iker Jiménez: "Ojalá tuviera yo un programa bonito de esos de sucesos paranormales y poder decir que el fascismo no existe, que lo que existen son los ovnis, los extraterrestres, las conspiraciones secretas, los complots mundiales o los espíritus en las manchas de humedad", señaló con sarcasmo.
Manu Sánchez denuncia amenazas y reivindica la televisión pública
Más allá de las referencias televisivas, el humorista denunció los insultos y amenazas que asegura haber recibido en redes sociales tras las polémicas generadas por algunos de sus monólogos. Entre otros mensajes, relató haber leído comentarios como "muérete", "espero que el cáncer haga pronto su trabajo" o advertencias sobre su domicilio. "Se me ha dicho: 'Sé dónde vives y vas a tener que mudarte'. Por ahí no paso. Prefiero que me maten a vivir otra mudanza", bromeó, antes de reconocer que existen "límites de humanidad que no se pueden cruzar".
Durante su discurso insistió en que 'El perro andaluz' "es un programa de opinión", recordando que así ha sido presentado desde su estreno y defendiendo el derecho a abordar la actualidad desde el humor. En esa línea, también lanzó una pulla a Mariano Rajoy al comentar las recientes palabras del expresidente sobre la Selección Francesa, para terminar ironizando con que había decidido no desarrollar un monólogo sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez porque, según dijo, sería "politizar" un programa de análisis.
El monólogo concluyó con una defensa de RTVE y de la libertad para expresar sus opiniones. "He vivido 40 años sin programa en La 1 y estoy preparado para hacer lo mismo otros 140", afirmó antes de advertir: "El lanzallamas solo lo usaréis en las teles públicas para llevarlo calentito y atrincherarse dentro ustedes". Sánchez cerró su intervención reivindicando que seguirá denunciando "el fascismo, el machismo, la xenofobia, el clasismo y la homofobia", pese a las críticas recibidas.