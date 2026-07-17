Por Fidel Conejero |

"Pido perdón". Así arrancó Manu Sánchez la sexta entrega de 'El perro andaluz', el espacio de opinión, entrevistas y humor que presenta cada jueves en La 1. El humorista aprovechó el monólogo inicial para responder a las críticas recibidas durante las últimas semanas por el contenido del programa, defender que se trata de un formato de análisis de la actualidad y lanzar varios dardos a rostros y espacios televisivos como Ana Rosa Quintana, 'El hormiguero' e Iker Jiménez.

Desde el inicio de su intervención, Sánchez ironizó con quienes le acusan de haber convertido RTVE en un espacio politizado. "Hoy pido perdón. Me acusan de llevar seis semanas polarizando. Creo que van por ahí los tiros", comenzó diciendo antes de cargar contra quienes sostienen que la televisión permanecía ajena al debate político hasta la llegada de 'El perro andaluz'.

"Ahora que Ana Rosa Quintana estaba centrada en la gestión de los pisos turísticos que tiene en el centro de Sevilla y nunca opina del Gobierno. Ahora que 'El hormiguero' solo hace experimentos con "Flopy" y para nada hace tertulias políticas donde a nadie se le ve ningún plumero. Ahora que OkDiario es 'ok' porque cree que todo está bien... ahora voy yo y lo estropeo", ironizó.

El presentador también dedicó unas palabras a Iker Jiménez : "Ojalá tuviera yo un programa bonito de esos dey poder decir que el, que lo que existen son loso los espíritus en las manchas de humedad", señaló con sarcasmo.

"Pido perdón". @_ManuSanchez_ abre la sexta entrega del @PerroAndaluzTVE con un monólogo en el que humor, sátira y actualidad se entrelazan en una reflexión sobre la libertad de expresión, la polarización y el papel del humor en el debate público.#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/FYT91kuTQ7 — 16 Escalones (@16escalones) July 16, 2026

Manu Sánchez denuncia amenazas y reivindica la televisión pública

Más allá de las referencias televisivas, el humorista denunció los insultos y amenazas que asegura haber recibido en redes sociales tras las polémicas generadas por algunos de sus monólogos. Entre otros mensajes, relató haber leído comentarios como "muérete", "espero que el cáncer haga pronto su trabajo" o advertencias sobre su domicilio. "Se me ha dicho: 'Sé dónde vives y vas a tener que mudarte'. Por ahí no paso. Prefiero que me maten a vivir otra mudanza", bromeó, antes de reconocer que existen "límites de humanidad que no se pueden cruzar".

Durante su discurso insistió en que 'El perro andaluz' "es un programa de opinión", recordando que así ha sido presentado desde su estreno y defendiendo el derecho a abordar la actualidad desde el humor. En esa línea, también lanzó una pulla a Mariano Rajoy al comentar las recientes palabras del expresidente sobre la Selección Francesa, para terminar ironizando con que había decidido no desarrollar un monólogo sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez porque, según dijo, sería "politizar" un programa de análisis.

El monólogo concluyó con una defensa de RTVE y de la libertad para expresar sus opiniones. "He vivido 40 años sin programa en La 1 y estoy preparado para hacer lo mismo otros 140", afirmó antes de advertir: "El lanzallamas solo lo usaréis en las teles públicas para llevarlo calentito y atrincherarse dentro ustedes". Sánchez cerró su intervención reivindicando que seguirá denunciando "el fascismo, el machismo, la xenofobia, el clasismo y la homofobia", pese a las críticas recibidas.