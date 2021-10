Durante las tertulias en programas de televisión, es muy habitual ver cómo los colaboradores de los formatos se pisan unos a otros para hablar en los debates. Para ello, es muy importante que el presentador y conductor de los mismos dé paso y regule las intervenciones, pero en ocasiones ni con esas es posible que se mantengan conversaciones entendibles para el espectador.

Joaquín Prat y Cristina Tárrega en 'El programa de Ana Rosa'

Y eso es justamente lo que ha ocurrido durante la mañana del 21 de octubre de 2021 en 'El programa de Ana Rosa'. Durante el club social, donde estaban hablando de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, noticia que todavía no ha sido confirmada por ninguno de los dos, Joaquín Prat y Cristina Tárrega han sido los protagonistas de este incómodo momento.

"Les ha cogido con el pie cambiado porque iba a haber un anuncio vía exclusiva porque hay cosas que al final sabemos todos..." estaba exponiendo el presentador de televisión, cuando de repente Cristina Tárrega le interrumpía. "A ver, me puedo remontar... Si me dejáis", decía la colaboradora, intentando meter baza a pesar de que Prat estaba hablando primero. "Claro que sí, cuando yo termine", saltaba él, retomando su discurso. "Ya no sé ni qué coño iba a decir", se quejaba, dándole paso a Tárrega con desgana.

Le sirvió

"Es que llevo tres veces...", decía Cristina Tárrega, bastante molesta al no poder exponer lo que quería. "Adelante, Cristina", le animaba el presentador, ya dejando a un lado lo que pretendía decir. "La culpa la tengo yo", sentenciaba ella, procediendo a comentar la ruptura de Antonio David Flores y la ganadora de 'Supervivientes 2021'. Por otra parte, Alessandro Lecquio aprovechó para asegurar que durante la tarde del 21 de octubre de 2021, la supuesta expareja publicará un comunicado anunciando su separación.