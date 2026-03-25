Movistar Plus+ lanza un plan gratuito para ampliar el alcance de su plataforma

Por Alejandro Rodera |

Movistar Plus+ quiere aprovechar su tendencia positiva para atraer a nuevos usuarios. La división de Telefónica, que recientemente detalló que había sumado 278.000 clientes a lo largo de 2025, ha desvelado su estrategia para expandir su impacto entre el público genera: ofrecer un plan gratuito que otorga acceso a numerosas producciones originales.

El plan, que estará disponible a partir del jueves 26 de marzo, exige "un registro sencillo y la descarga de la app de Movistar Plus+", como apunta la propia compañía. De hecho, basta con aportar esa información básica, puesto que no es necesario incluir los datos de una tarjeta de pago. Este modelo de negocio se plantea como "un modelo abierto como una vía adicional de crecimiento de audiencias", es decir, como el siguiente paso a la hora de aproximarse a un segmento más amplio de la población.

Raúl Arévalo en 'Por cien millones'

Lógicamente, el Plan Gratuito no otorga acceso al mismo catálogo que entraña la suscripción premium, que actualmente supone un desembolso de 9,99 euros al mes, pero sí permite consumir un nutrido abanico de contenidos. En lo relativo a las series, los usuarios de este plan podrán ver sin coste adicional los primeros episodios de las producciones originales de Movistar Plus+, entre las cuales se incluyen tanto novedades ('Por cien millones') como títulos tan emblemáticos como 'Querer', 'La Mesías', 'Poquita fe' o 'Rapa'.

'El consultorio de Berto' es un buque insignia del entretenimiento de Movistar Plus+

El papel del deporte

Mientras que el plan premium incluye deportes en directo, el gratuito confiere acceso a diferentes cabeceras deportivas, como 'El día después' o 'Universo Valdano', y a previas y posts de partidos de Champions League, Euroliga o LaLiga. "Este año avanzamos de forma decidida en nuestra estrategia para ampliar audiencias y elevar la experiencia de acceso a nuestros contenidos. El lanzamiento del Plan Gratuito es un paso clave en esa dirección. Partimos de la fortaleza y calidad de nuestra oferta, y estamos convencidos de que acercarla a nuevos usuarios, con mayores facilidades de entrada, nos permitirá ampliar nuestra base de espectadores y, a medio plazo, construir una relación más sólida y de mayor valor con la marca Movistar Plus+", defiende Daniel Domenjó, CEO de Movistar Plus+.