Muere David Gistau, periodista y colaborador de 'El programa de AR', a los 49 años

El mundo del periodismo está de luto por el fallecimiento de David Gistau. Tras una lucha desde el mes de noviembre contra una lesión cerebral, y habiendo sido operado en el mes de diciembre, el escritor y columnista ha fallecido el domingo 9 de febrero a los 49 años de edad. El madrileño había trabajado en distintos periódicos, habiendo empezado en el 1997 en La Razón.

David Gistau

Aparte de dedicar gran parte de su trayectoria al periodismo escrito, Gistau también había sido colaborador de tertulias de la COPE con Carlos Herrera y de espacios de televisión como 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco. El también novelista y autor de seis libros estaba casado y tenía cuatro hijos, y es a su familia a quien Ana Rosa Quintana ha querido darles su pésame desde el programa y mandar un mensaje.

"Nos quedamos con el recuerdo de un periodista y escritor mordaz, con sentido del humor y con un talento infinito", ha comentado Quintana sobre el trabajo de Gistau, mientras que García-Margallo, colaborador del programa de Telecinco, también ha aprovechado la ocasión para alabar públicamente la labor de su compañero: "Gistau era una persona con criterio. Era una persona a la que leía siempre, estuviese en el medio que estuviese". Carlos Herrera ha publicado en Twitter ha publicado un emotivo mensaje hacia su amigo, al que define como "un gigante de casi todas las cosas, hará con su partida mucho más pequeño y adormecedor el periodismo patrio. Su grandeza siempre quedará entre nosotros.

Las condolencias de los líderes políticos

Pedro Sánchez, el Presidente del Gobierno también ha mostrado sus condolencias públicamente a través de un tuit: "El peor desenlace para dos meses de lucha. Nos deja un periodista y columnista de gran talento, mordaz e inteligente. Mi abrazo a su familia, amistades y compañeros de El Mundo. Hasta siempre, Gistau", publica compartiendo la triste noticia.

Por su parte, distintos líderes políticos también se han querido despedir, como Casado, quien asegura que "el periodismo pierde a uno de sus grandes referentes"; Abascal, que define la noticia como "triste y prematura"; o Arrimadas, entre muchos otros, recordando unas palabras del periodista: "Me he emocionado al leer esta maravilla que escribió David Gistau cuando nació su hijo Luca. 'Por primera vez en mi vida, temo morir. Me siento obligado a permanecer aquí al menos 25 años más, los que él pueda necesitarme'.