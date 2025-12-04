FormulaTV
HBO anuncia cuándo volverá 'Euphoria' y detalla cómo será la tercera temporada

El creador del drama juvenil, Sam Levinson, ha explicado en qué punto se encuentran los protagonistas de la serie.

Por Alejandro RoderaPublicado: Jueves 4 Diciembre 2025 10:37 (hace 52 minutos)

La preproducción de la tercera temporada de 'Euphoria' fue realmente tortuosa, pero los fans de la serie ya pueden ver la luz al final del túnel. Una vez concluido el rodaje de los nuevos episodios, HBO ha confirmado que esta tanda arrancará su emisión en algún momento del mes de abril de 2026, es decir, más de cuatro años después del cierre de la segunda entrega. De este modo, la serie se asegura entrar dentro del plazo de elegibilidad de los siguientes Emmy, donde pretende brillar de nuevo.

El anuncio del lanzamiento ha tenido lugar durante una presentación de contenidos desplegada por la cadena de pago en Londres. En ese contexto, también se dio voz a Sam Levinson, creador y máximo responsable del proyecto, que, según recoge Variety, explicó la decisión de arrancar con un salto temporal y detalló dónde se encuentran los protagonistas. "[El salto de] cinco años se sentía natural porque si habían ido a la universidad ya la habrían terminado en ese momento", arrancaba el también director.

Con respecto al personaje central de la ficción, Rue (Zendaya), Levinson comentó que sus problemas no han hecho más que enredarse: "Encontramos a Rue al sur de la frontera con México, endeudada con Laurie y tratando de encontrar formas innovadoras de pagar lo que debe". Mientras tanto, la que parecía ser su alma gemela estará en un entorno muy diferente: "Jules [Hunter Schafer] está en la escuela de arte, muy nerviosa por tener una carrera como pintora a la vez que trata de evadir cualquier tipo de responsabilidad".

Por su parte, Maddy (Alexa Demie) estará "trabajando en Hollywood en una agencia de talentos" y Lexi (Maude Apatow) será "la ayudante de una showrunner interpretada por Sharon Stone". En último lugar, Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) sí mantendrán unidos sus caminos. "Viven en los suburbios, están prometidos y ella está adicta a las redes sociales y envidia las supuestas geniales vidas que llevan sus compañeros de instituto en este momento".

El gran evento

Tras tanto tiempo de espera, Levinson destacó que "esta es la mejor temporada hasta ahora" y, para rematar, anticipó un suceso que podría reunir a todos los personajes: "Voy a decir que Cassie y Nate se casan. Lo confirmo. Y prometo que será una noche inolvidable". En España, seremos testigos de esa velada, y del resto de la temporada, a través de HBO Max, que en el arranque de 2026 también lanzará los regresos de 'Industry' y 'The Pitt' y el debut de 'El caballero de los Siete Reinos'.

