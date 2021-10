Muere James Michael Tyler, Gunther en 'Friends', a los 59 años

El actor estadounidense James Michael Tyler, conocido por haber interpretado a Gunther, el camarero encargado del Central Perk de 'Friends', ha fallecido el domingo 24 de octubre de 2021 tras una larga lucha contra un cáncer de próstata que le diagnosticaron hace ya tres años. No obstante, no fue hasta hace unos meses cuando el intérprete confesó en NBC que la enfermedad se estaba complicando.

James Michael Tyler

Llamado cariñosamente por sus compañeros como el séptimo friend, Tyler mantuvo en secreto su enfermedad y durante el reencuentro de 'Friends', el estadounidense decidió aparecer en el especial, eso sí, a través de una reunión por Zoom en lugar de forma presencial. Entonces, el actor no mencionó nada de su enfermedad, sino que lo anunció después. Más tarde, James Michael Tyler declaró que decidió no anunciarlo entonces para no entristecer ese momento tan especial.

A pesar de que el papel que le otorgó más popularidad fue el del encargado de una de las cafeterías más famosas de la historia de la televisión, Tyler también trabajó en otras producciones conocidas. Entre ellas, destacan sus apariciones espontáneas en 'iCarly', 'Modern Music', 'Scrubs', 'Sabrina, cosas de brujas', 'Dame un respiro' y 'Episodes'.

Descanse en paz

El encargado de anunciar su muerte a los medios fue el propio representante del actor, aunque Kevin Bright, el director y productor de 'Friends', también publicó en su cuenta de Twitter la triste noticia. De esta manera, James Michael Tyler fallecía en la intimidad de su casa de Los Ángeles tras una intensa guerra contra un cáncer que ya se encontraba en una etapa muy avanzada.