Muere Toni Cruz, exmiembro de La Trinca y fundador de Gestmusic, a los 78 años

, productor de televisión, músico y figura clave de la cultura popular catalana y española,. Sus hijos han confirmado la noticia en un comunicado salpicado de humor en el que afirman que, aunque, eso sí, no saben "si hacia el cielo, el infierno o directamente un plató, pero allí donde esté, ya está poniendo orden".

Nacido en Girona y criado en Canet de Mar, Cruz se dio a conocer como miembro de La Trinca, el icónico trío musical formado junto a Josep Maria Mainat y Miquel Àngel Pasqual, fundado en 1968. El grupo revolucionó la escena artística catalana con canciones que mezclaban sátira política, crítica social y humor, ganándose al público con títulos como "Passi-ho bé", "No ve d'un pam" o "La patata", que aún resuenan en la memoria de varias generaciones de catalanes.

Su estilo irreverente convirtió al grupo cómico en un fenómeno de masas, especialmente en Cataluña, pero también a nivel estatal gracias a su salto a Televisión Española en los años ochenta con 'Tariro, tariro'. Ese paso de los escenarios a la televisión fue clave para Cruz. Junto a sus compañeros, en 1987 fundó la productora Gestmusic, germen de algunos de los programas más influyentes de la televisión en España.

Aunque Pasqual abandonó la empresa poco después, Cruz y Mainat continuaron al frente, desarrollando formatos como 'No te rías que es peor', 'La parodia nacional', 'Crónicas marcianas' y, especialmente, 'Operación Triunfo', que se convirtió en un hito televisivo y musical desde su estreno en 2001. Otro de los grandes éxitos ideados por Cruz fue 'Lluvia de estrellas', antecesor del exitoso 'Tu cara me suena', formato que, aunque fue desarrollado tras su salida de Gestmusic, se apoya en los pilares creativos que el ayudó a construir. Por estos y otros formatos, Cruz fue galardonado en varias ocasiones con el prestigioso Premio Ondas, que reconoció su aportación decisiva a la renovación del entretenimiento televisivo en España.

Cruz se despidió de Gestmusic en 2008 y, más adelante, en 2019, junto a Mainat, fundó una nueva productora, Reset TV, con la intención de crear contenidos innovadores para el mercado internacional. Además, desde 2022 ejercía como asesor externo en el área audiovisual del Fútbol Club Barcelona.

Una despedida en forma de canción

Durante la final de 'Tu cara me suena', emitida en directo por Antena 3 pocas horas después de conocerse la noticia, la cantante Gisela, exconcursante de la primera edición de 'Operación Triunfo, le dedicó su actuación visiblemente emocionada. Tras interpretar el tema "Nothing Compares 2 U" de P!nk, la artista expresó: "Si no fuera por él, yo no estaría aquí, así que, Toni: Nothing compares to you". Manel Fuentes, presentador del programa, se sumó al homenaje en nombre de todo el equipo del programa, poniendo de manifiesto el profundo cariño y respeto que Cruz dejó en quienes trabajaron con él.