La funeraria Torregrosa está de mudanza., la comedia creada por los hermanos Alberto en la plataforma. La seriea partir del 31 de julio, cuando se incorporarán las dos primeras temporadas, mientras que la tercera se estrenará en exclusiva el 21 de agosto de 2025. Con este movimiento, Contubernio reúne dos de sus últimas producciones en una misma plataforma con alcance internacional, con el objetivo de hacer viajar sus comedias por el mundo, tal y como han logrado con ' Machos Alfa '.

El salto a Netflix supone un cambio significativo, ya que los movimientos de series españolas entre plataformas no son frecuentes, aunque existen precedentes. Sin embargo, Alberto Caballero no duda al explicar a El Mundo la razón detrás de la decisión: "El interés de Netflix siempre es el mayor piropo que te puede lanzar la industria audiovisual en este país. Surgió la posibilidad y fuimos nosotros los que planteamos a Netflix la posibilidad de intentarlo. Pero también quiero agradecerle a Movistar Plus+ porque sin ellos esto no sería".

Los protagonistas de 'Muertos S.L.' en el cartel de la segunda temporada

Más allá de la clara estrategia de expansión internacional, el traslado a la plataforma de streaming responde también a una cuestión de concepto. La serie, que toca temas universales como la muerte con un tono irreverente, encaja perfectamente con el enfoque global de Netflix. Como afirma Laura Caballero, "No hay cosa más universal que la muerte y no hay plataforma más universal que Netflix. Es el matrimonio perfecto".

La mudanza a Netflix no solo responde a una necesidad de visibilidad global, sino también a la frustración de no poder llegar a una audiencia más amplia, como ya hiciera la masculinidad tóxica de 'Machos Alfa'. Alberto Caballero comenta con claridad: "Movistar Plus+ es una plataforma de mucho prestigio y muy buenas series, pero su ámbito es más reducido, esencialmente España. Nuestra aspiración es que nos vea la mayor cantidad de gente posible y con 'Muertos S.L.' mucha gente de fuera nos preguntaba cómo podía verla. Nos da mucha rabia eso porque ya lo hemos pasado en la tele."

Carlos Areces juntos al resto del reparto de 'Muertos S.L.' en una secuencia de la temporada 2

Los nuevos proyectos de Contubernio

Esta no es la primera vez que las series de los hermanos Caballero cambian de hogar. Los sketches de matrimoniadas ya pasaron de 'Noche de fiesta' en La 1 al access prime time de Telecinco con 'Escenas de matrimonio', mientras que los vecinos de 'Aquí no hay quien viva' se mudaron de Atresmedia a Mediaset con 'La que se avecina', que posteriormente saltó a Prime Video.

Por el momento, Contubernio trabaja en el desembarco de 'Muertos S.L.' en Netflix, la temporada 16 de 'La que se avecina' para Prime Video y Telecinco, el rodaje de la temporada 4 de 'Machos alfa' y su nuevo proyecto, 'Por el amor de Dios', que todavía no ha confirmado su destino. "La gente piensa que vivimos peor que cuando solo teníamos 'Aquí no hay quien viva', pero es que vivimos mucho mejor," explica Laura Caballero en relación a sus múltiples ficciones en producción.