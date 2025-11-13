FormulaTV
Conectar
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ se estrena con buenos datos en La 1

APUESTA FIRME

'Muertos S.L.' inicia el rodaje de su cuarta temporada, la primera íntegra de Netflix

La ficción llegaba a la plataforma tras nacer en Movistar Plus+, compañía que produjo las tres primeras tandas.

'Muertos S.L.' inicia el rodaje de su cuarta temporada, la primera íntegra de Netflix
©Netflix
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Jueves 13 Noviembre 2025 14:59 (hace 4 horas)

Serie relacionada

Muertos S.L.

Muertos S.L.

2024 - Act

España 3 temporadas 20 capítulos

Comedia

6,8

Popularidad: #276 de 3.683 Ranking Muertos S.L.

  • 9

  • 17

La tercera temporada de 'Muertos S.L.', imágenes 13 fotos

Pilar, Chemi y Milagros, en la temporada 3 de 'Muertos S.L.' Olivia y Vanesa, en la temporada 3 de 'Muertos S.L.' Empleados de la Funeraria Torregrosa, en la T3 de 'Muertos S.L.' Vanesa y Nino, en la temporada 3 de 'Muertos S.L.' Morales y Dámaso, en la temporada 3 de 'Muertos S.L.' Nieves, rodeada de su equipo en la temporada 3 de 'Muertos S.L.' Dámaso (Carlos Areces), se mira en un espejo en 'Muertos S.L' (T3) Algunos personajes de 'Muertos S.L', en recepción Milagros y Pilar, en la temporada 3 de 'Muertos S.L.' Chemi señala a Dámaso, en la temporada 3 de 'Muertos S.L.' Carlos Areces, en la temporada 3 de 'Muertos S.L.' Aitziber Garmendia, en la temporada 3 de 'Muertos S.L.' Adriana Torrebejano, en la temporada 3 de 'Muertos S.L.'

En este 2025 hemos asistido al cambio de modelo de negocio de Movistar Plus+, que, por una parte, busca que sus proyectos tengan continuidad en otros espacios. Así ocurrió con 'Muertos S.L.', la primera serie de los hermanos Caballero para la plataforma española, que vio cómo en julio llegaban las dos primeras temporadas a Netflix y en agosto se estrenaba la tercera.

El gigante de streaming ha quedado contento con los resultados de su nueva adquisición, que se colocó entre lo más visto de la plataforma. Por ello, ha confirmado la renovación por la cuarta temporada. Recordemos que los Caballero ya habían explicado que esta tanda estaba escrita y todo apuntaba a que Netflix le daría luz verde, pero faltaba la confirmación oficial.

Roque Ruiz junto a Carlos Areces en &#39;Muertos S.L.&#39;
Roque Ruiz junto a Carlos Areces en 'Muertos S.L.'
Vídeos FormulaTV

Netflix ha iniciado el rodaje de esta cuarta temporada y lo ha celebrado con una imagen en donde vemos a Laura Caballero, directora de la ficción, junto a Carlos Areces, el protagonista. Además, esta será la primera temporada íntegra de Netflix en colaboración con Contubernio Films, ya que la tercera corrió a cargo de Movistar Plus+, como se mostraba en los créditos.

El reparto de 'Muertos S.L.' se mantiene estable en esta cuarta parte. Junto a Areces, continúan en el proyecto Amaia Salamanca, Salva Reina, Diego Martín, Adriana Torrebejano, Ascen López, Aitziber Garmendia, Gerald B. Fillmore, Roque Ruiz, Bárbara Santa-Cruz, Lorea Intxausti, Manolo Cal y Lucía Quintana. Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad ocupan los créditos de guion.

Parte del reparto de &#39;Muertos S.L.&#39;
Parte del reparto de 'Muertos S.L.'

¿De qué irá la cuarta temporada?

Netflix ha dado un pequeño aperitivo de qué pasará en la cuarta temporada de 'Muertos S.L.'. Después de la renuncia de Vanesa en el puesto de dirección, Torregrosa contará con un nuevo director que aumentará, si cabe, las situaciones surrealistas que se viven en la funeraria. Todo esto mientras la empresa continúa sobreviviendo como puede y lidiando con la rivalidad de las grandes compañías.

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas