'Muertos S.L.' inicia el rodaje de su cuarta temporada, la primera íntegra de Netflix

Por Fernando S. Palenzuela |

En este 2025 hemos asistido al cambio de modelo de negocio de Movistar Plus+, que, por una parte, busca que sus proyectos tengan continuidad en otros espacios. Así ocurrió con 'Muertos S.L.', la primera serie de los hermanos Caballero para la plataforma española, que vio cómo en julio llegaban las dos primeras temporadas a Netflix y en agosto se estrenaba la tercera.

El gigante de streaming ha quedado contento con los resultados de su nueva adquisición, que se colocó entre lo más visto de la plataforma. Por ello, ha confirmado la renovación por la cuarta temporada. Recordemos que los Caballero ya habían explicado que esta tanda estaba escrita y todo apuntaba a que Netflix le daría luz verde, pero faltaba la confirmación oficial.

Roque Ruiz junto a Carlos Areces en 'Muertos S.L.'

Netflix ha iniciado el rodaje de esta cuarta temporada y lo ha celebrado con una imagen en donde vemos a Laura Caballero, directora de la ficción, junto a Carlos Areces, el protagonista. Además, esta será la primera temporada íntegra de Netflix en colaboración con Contubernio Films, ya que la tercera corrió a cargo de Movistar Plus+, como se mostraba en los créditos.

Parte del reparto de 'Muertos S.L.'

¿De qué irá la cuarta temporada?

. Junto a Areces, continúan en el proyecto Amaia Salamanca

Netflix ha dado un pequeño aperitivo de qué pasará en la cuarta temporada de 'Muertos S.L.'. Después de la renuncia de Vanesa en el puesto de dirección, Torregrosa contará con un nuevo director que aumentará, si cabe, las situaciones surrealistas que se viven en la funeraria. Todo esto mientras la empresa continúa sobreviviendo como puede y lidiando con la rivalidad de las grandes compañías.