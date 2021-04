¿A quién no se le olvidó alguna vez devolver dentro del plazo una película a su videoclub de confianza? Cuando estos establecimientos aún vivían, era de los más habitual que muchos usuarios no devolvieran las cintas a tiempo o, directamente, nunca lo hicieran. Eso mismo le ocurrió a Caron Scarborough Davis, solo que a ella, sorprendentemente, le costó una denuncia de malversación de propiedad alquilada que ha tenido severas consecuencias.

Una mujer, denunciada por no devolver un VHS de 'Sabrina, cosas de brujas'

La mujer de Oklahoma alquiló un VHS de la serie 'Sabrina, cosas de brujas' en 1999 para que pudieran verla los hijos de su ahora expareja. El hombre nunca devolvió la cinta y el videoclub denunció a Davis, acusándola de apropiación indebida de una propiedad alquilada; una denuncia que acabó con orden de arresto. Pero lo más curioso de esta historia es que la protagonista ha conocido estos cargos en 2021.

Davis quiso cambiar su nombre en su carnet de conducir y fue entonces cuando le comunicaron sus cargos: "Lo primero que me dijeron es que estaba acusada de fraude, así que pensé que iba a darme un infarto. Me dijo que era a cuenta de una cinta de VHS y tuve que pedirle que me lo repitiera, porque pensé: 'Esto es una locura, esta chica me está tomando el pelo'. Pero iba en serio", declaró al medio KOKH.

Un despiste con consecuencias

A pesar de lo cómico de esta historia, la mujer de Oklahoma ha confesado que la denuncia de este videoclub, que cerró en 2008, le ha costado varios puestos de trabajo. "Cuando los empleadores consultaban mis antecedentes, lo único en lo que se fijaban era en las palabras 'apropiación indebida'", se lamentaba Caron. Finalmente, el fiscal de Cleveland ha desestimado el caso para que no vuelva a interferir en la vida de la mujer.