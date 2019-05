Así era la película que dio pie a 'Sabrina, cosas de brujas': Similitudes y diferencias con la serie

A finales de septiembre de 1996 llegó a las pantallas estadounidenses un fenómeno adolescente que al principio no aterrizó como tal. ¿Quién no recuerda algún capítulo de 'Sabrina, cosas de brujas'? La ficción de ABC aterrizaba en televisión pero no lo hacía sin un antecedente. Y es que poco antes se había estrenado una película que sirvió como inspiración a la serie de Melissa Joan Hart: "Sabrina, la bruja adolescente".

Esta tv movie ya tenía las bases sentadas. La historia que contaba procedía de una serie de cómics de Archie que se lanzaron en 1962 y que fueron todo un triunfo en América. Sabrinade su vida pero también a complicársela más. Y como extras cuenta con sus dos tías brujas y un gato que habla. Esta es la premisa tanto de los cómics como de la cinta y la ficción.

Después de que la cadena aceptara el proyecto, la serie comenzó a emitirse y no terminó hasta el año 2004 que, tras siete temporadas y después de haber saltado a The WB en el 2000, fue retirada de la televisión. Pero desde ese momento hemos podido verla en diferentes países en varias ocasiones. En España, de hecho, ha sido emitida en Antena 3, Cuatro, Nickelodeon y Disney Channel. En FormulaTV hemos regresado unos años atrás y hemos analizado la película que dio pie a la serie y las similitudes y diferencias entre los dos formatos.

1 El primer episodio, el único similar a la película

Sabrina descubre sus poderes en "Sabrina, la bruja adolescente"

La cinta sirvió de inspiración para toda la ficción, pero esta última fue desarrollándose mucho más que su antecesora. Como es lógico, en los más de ciento sesenta capítulos que conforman las siete temporadas ocurren muchas más cosas que en una hora y media de película. Por esto podemos decir que el único episodio que podemos comparar directamente con el largometraje es el primero. "El cumpleaños de Sabrina", que así se llama el que sirvió de piloto para que luego la cadena diera luz verde al comienzo de una ficción que terminó convirtiéndose en todo un éxito adolescente, narra la forma en la que la pequeña bruja se entera de que tiene poderes, de cómo sus tías se encargan de ello, de su fiesta de cumpleaños y de sus primeros días en segundo de preparatoria. En cambio, si saltamos al segundo episodio y sucesivos, la trama ya se desvía hacia asuntos que "Sabrina, la bruja adolescente" no trata.

2 Distinto apellido, lugar de residencia y reparto renovado

Lalainia Lindbjerg da vida a Kathy en "Sabrina, la bruja adolescente"

Si en el apartado anterior hablábamos de las semejanzas entre ambos formatos, ahora vamos a centrarnos en las diferencias. La primera y más superficial envuelve directamente a la protagonista. En la película podemos escuchar cómo se dirigen a la chica como Sabrina Spellman. En cambio, en el primer capítulo de 'Sabrina, cosas de brujas', la llaman Sabrina Sawyer. Una sustitución de apellido que no tiene explicación alguna. Otro aspecto que tampoco se mantiene igual es la localidad en la que suceden los hechos. En la cinta se menciona de forma indirecta que Sabrina viaja hasta Riverdale para instalarse con sus tías dejando atrás su natal Massachussets y en la ficción es en esta última ciudad donde vive con las alocadas hermanas de su padre.

Una diferencia digna de destacar es el cambio de rostros que dan vida a cada uno de los personajes. Aunque la protagonista y su mejor amiga son interpretadas tanto en el largometraje como en todos los episodios por Melissa Joan Hart y Michelle Beaudoin, respectivamente, el resto de principales fueron renovados completamente. Empezando por Hilda y Zelda, Sherry Miller y Charlene Fernetz fueron sustituidas por Caroline Rhea y Beth Broderick, respectivamente. El intérprete encargado de encarnar al bueno de Harvey dejó de ser Tobias Mehler para ser Nate Richert. Como en todas las historias, en "Sabrina, la bruja adolescente" también había una archienemiga y Lalainia Lindbjerg era quien la interpretaba. En la serie, por el contrario, fue Jenna Leigh Green.

3 Los padres de Sabrina, de viajeros compulsivos a divorciados

Sabrina y sus tías Hilda y Zelda en "Sabrina, la bruja adolescente"

Una vez analizados los aspectos más externos tanto de la película como de la serie, nos adentramos en una diferencia que no percibimos hasta pasados los primeros quince minutos de la película. Y es que, ¿cuál es el motivo por el que Sabrina abandonó su ciudad para vivir con Hilda y Zelda? La ausencia de sus padres. En el largometraje son sus propias tías las que lo explican haciendo mención a una llamada de sus padres el día del cumpleaños de la pequeña desde Sri Lanka. Esto sumado al comentario referido a la duración de su viaje y a su próximo destino, Venecia, nos hace ver que la joven no pudo unirse a la aventura por motivos escolares y que, para no quedarse sola, sus tías se ofrecieron a cuidar de ella. Si en la cinta eran los viajes los que obligaban a Sabrina a alejarse de sus padres, en la serie es el divorcio de los mismos el que provoca que la niña se mude a casa de sus tías. Esto acompañado del nuevo destino de los dos hace que no puedan encargarse como quisieran de la bruja y prefieren confiar en Hilda y Zelda para su cuidado y su estabilidad.

4 El amor equivocado: Argumento de la cinta que falta en la ficción

Ryan Reynolds y Melissa Joan Hart en "Sabrina, la bruja adolescente"

Sin amor no hay trama, eso es un hecho. Pero el amor no siempre tiene que ser correspondido. En este caso, el desarrollo de "Sabrina, la bruja adolescente" va avanzando a través de una historia romántica hasta cierto punto. Desde el momento en el que la protagonista y su mejor amiga se fijan en el chico más popular del colegio, Sabrina se vuelve loca por él y lucha por conseguir que él sienta lo mismo por ella de todas las maneras posibles. Usando la magia, por supuesto. Seth, que así se llama el afortunado -interpretado por un jovencísimo Ryan Reynolds-, es el novio de Kathy, la malvada y la más conocida del instituto, pero termina pidiendo salir a Sabrina para que le acompañe al baile de primavera después de que la chica ganara la competición deportiva del centro de estudios.

Hasta ahí todo bien, y es que desde ese momento la chica comienza a rebosar ilusión. El chasco se lo lleva cuando se da cuenta de que él no la quiere realmente y que el amor verdadero lo siente Harvey, el que se suponía que era su mejor amigo. Y ahí empieza la historia real. Si saltamos hasta la ficción, Seth no existe por ningún lado. Sabrina directamente se fija en Harvey por su forma de ser y de tratarla y se tiene que enfrentar a Libby, que así se llama la malvada en 'Sabrina, cosas de brujas', porque esta también quiere tener algo con el chico únicamente por incordiar a la protagonista.

5 Salem, ¿hombre celoso o criminal castigado?

Sabrina y Salem en 'Sabrina, cosas de brujas'

Uno de los atractivos tanto de la película como de la serie basadas en las aventuras de Sabrina es la mascota de sus tías que acaba convirtiéndose en la suya propia. Se trata de Salem, un gato negro que al principio parece normal y que con el paso de los acontecimientos empieza a mostrar características de ser humano. El gato piensa y, lo que es más extraño, habla perfectamente. Cuando Sabrina descubre esta personificación del animal se pregunta el porqué y una vez más son sus tías las encargadas de darle las explicaciones necesarias. En la película, ambas cuentan que Salem era un hombre celoso que no supo usar bien sus poderes y se convirtió en gato para siempre. En cambio, en la serie, Salem era un mago con intenciones malas que supuestamente nació en Marte y que quería por todos los medios hacer que el mundo fuera suyo. Por esto fue castigado y enviado a casa de Hilda, que le ayudó a preparar sus maléficas ideas.

BONUS Otras tv movies simultáneas a la serie

Fotograma de "Sabrina va a Roma"

Si "Sabrina, la bruja adolescente" fue la culpable de que 'Sabrina, cosas de brujas' apareciera en televisión y que ahora la veamos como una ficción mítica, hubo otros dos largometrajes que trataron sobre la vida de la joven y que se emitieron en televisión a la vez que la serie transcurría con normalidad. La segunda -si contamos la de antes- fue "Sabrina va a Roma" y se estrenó en 1998, dos años después de que el primer episodio viera la luz. La tv movie narraba las aventuras de la pequeña bruja en la capital italiana en la que, siendo enviada por su padre, hace todo lo posible para rescatar a su tía, conoce a una maga muy importante y se enamora como nunca de otro chico completamente diferente. Un año más tarde, Melissa Joan Hart viajó hasta Australia como Sabrina en "Sabrina en Australia" y allí termina enganchada hasta las trancas una vez más de un chico guapísimo y colaborando con la ecología aborigen.