'La isla de las tentaciones 4' se despidió en Telecinco el 12 de enero con las hogueras finales de las cuatro parejas protagonistas que aún permanecían en el reality. Ese fue el caso de Álvaro Boix y Rosario Cerdán, quien llegaba al encuentro sin saber que su pareja había protagonizado el primer trío de la historia del reality, descubrimiento que la dejó en shock antes de que cargase contra Boix al ver cómo trataba de escurrir el bulto y ponía excusas sobre lo que había vivido con Rosana y Sabela.

Rosario, perpleja al ver las imágenes del trío de Álvaro en 'La isla de las tentaciones'

"Lo que me ha pasado con Suso, llevaba tiempo sin pasarme. Es un chico con el que me siento muy cómoda y entiendo que te duela verlo, porque a mí también me duele verlo de ti", declaró Cerdán, en un momento de la cita, en el que quiso dejar claro ante su novio que "no soy la Rosario que entró". "Aquí he antepuesto lo que yo quiero, lo que necesito y me merezco, antes que lo que tú quieres, necesitas o mereces", recalcó la valenciana, algo que, como Boix aseguró, también le había sucedido a él mismo. "Me llevé un hostión increíble, porque a los dos días de estar aquí te estabas besando en el cuello", acusó el valenciano, después de ver imágenes de la experiencia de su pareja con Suso y con Simone Coppola, ante lo que la aludida le planteó sin tapujos si "eres consciente de que me estás echando en cara cosas que tú has hecho igual".

"¿Cómo voy a confiar en ti, si dices que cada vez que sales, me pones los cuernos?", añadió Cerdán, tajante, ante un Boix que admitió ser consciente de que "he fallado aquí también". "Vas a ver cosas que no te van a gustar", advirtió el valenciano, cuando el programa procedió a mostrar nuevas imágenes, consciente de lo que podía llegar. "Pues con la cabeza bien alta. Si lo has hecho, afróntalo", le instó su novia, cuyos ojos mostraron su evidente sorpresa al ver las imágenes de Boix manteniendo relaciones bajo las sábanas con Rosana y Sabela. "¿Cómo tienes los cojones de decirme a mí que yo he hecho tal o cual? Eres un sinvergüenza, tío. Te has retratado tú solo", le recriminó la valenciana. "Sinvergüenza, ¿por qué? ¿Porque te jode verme así?", replicó el aludido, ante lo que Cerdán admitió que "dejé de sufrir por ti hace mucho tiempo". "Y yo también. Desde la primera hoguera, ya no sufro más por ti", aseguró Boix.

"Qué vergüenza cuando te vean en casa"

Rosario salta contra Álvaro tras descubrir que tuvo un trío en 'La isla de las tentaciones'

"Tengo momentos de bajón porque sé que eres muy importante en mi vida, pero desde el primer momento que tú me faltaste al respeto, yo me dejé llevar y viví la experiencia como mejor la pude llevar", recalcó el novio de Cerdán, quien comentó con sarcasmo que "desde luego, la has vivido al máximo. Yo también lo he hecho, pero de manera diferente". "¿Qué has sentido al ver estás imágenes?", intervino entonces Sandra Barneda, dirigiéndose a la valenciana. "Me quedo muerta, porque era lo último que esperaba ver en 'La isla de las tentaciones', lo digo de verdad", contestó la aludida, tras lo cual susurró, perpleja, que "se ha montado un trío".

"No lo decidí yo, sinceramente", soltó Boix, despertando una carcajada en su pareja. "Ah, que lo obligaron. De verdad, sé un poco hombre, coño. Que digas: me apetecía y lo he hecho, punto. No digas que no lo decidiste tú, que quedas peor", le echó en cara Cerdán. El valenciano reconoció que "sabía que todo lo que iba a hacer le iba a sentar mal a Rosario", ante lo que su novia apostó por que "te encanta, lo has hecho por eso". "Has dicho perfectamente que, desde que viste que yo me dejaba llevar, tú te desataste. Eso significa que eres un vengativo y un rencoroso, porque yo no he hecho nada ni por rencor ni por venganza, ese es mi cambio. Lo he hecho por sentimiento y porque me han dado la real gana", recriminó Cerdán, antes de soltar "qué vergüenza cuando te vean en tu casa".