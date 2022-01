Gal·la Mora y Nico Aubert protagonizaron una tensa hoguera final cargada de reproches, en la que fue la última entrega de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. Un encuentro que concluyó con la decisión final de Aubert de abandonar el reality solo, sin Mora ni Miriam, soltera con la que había compartido la cita de veinticuatro horas, mientras que su entonces ya exnovia optaba por pedirle a Miguel, su tentador predilecto, que dejaran juntos el programa. Sin embargo, dicha proposición cayó en saco roto: Miguel sorprendió al rechazar la propuesta de la castellonense y se decantó por concluir su aventura a solas.

"Me duele mucho como hemos actuado aquí dentro, porque te quiero", manifestaba la castellonense, ante su todavía pareja, el cual, a pesar de reconocer que "yo también te quiero mucho", fue incapaz de alabarla en la recta final de su encuentro. "Tú también te has portado muy bien conmigo en la relación, pero sabes perfectamente que si alguien se ha portado bien, he sido yo", recalcó el rumano, quien tuvo muy presente tanto el hecho de que "has dejado todo por mí", como que "no quería ni levantarme de la cama y tú me cogías de la mano y me decías que 'tú puedes, voy a estar aquí siempre'", algo por lo que "te voy a estar agradecido toda la vida". Sandra Barneda le preguntó entonces a Mora si abandonaría el reality sola, con Aubert o en compañía de un "nuevo amor": "me encantaría irme sola, porque creo que es lo que necesito. Necesito descubrirme, saber quién soy, pero mentiría si dijera que es lo que quiero, porque deseo irme con Miguel".

"Ha sido una persona con la que he conectado muchísimo, me he dado cuenta de que es muy importante para mí y me encantaría seguir conociéndolo", confesó la castellonense, dando por concluida su relación con Aubert, quien había sido consciente de que eso terminaría pasando "porque yo tampoco siento que pueda estar con ella". Por su parte, el rumano reconoció que "quiero abandonar solo", antes de mencionar a Miriam. "Para mí, ha sido la chica más especial que me he encontrado en la villa. He tenido una conexión enorme, pero me mentiría a mí mismo si dijera que estoy preparado para seguir conociéndola o para una nueva relación, porque creo que para querer bien a Miriam fuera, primero tengo que quererme a mí mismo", declaró el exnovio de Mora, tras lo cual apostó incluso por que "sería un acto muy egoísta por mi parte salir de aquí con ella y no ofrecerle la mejor versión de mí".

A pesar de la tensión del encuentro, ambos se despidieron con un abrazo cordial antes de que Aubert abandonara la hoguera. "Parecía una guerra. Me da un poco de pena acabar así la relación, porque creo que ni ella ni yo somos así, pero teníamos mucha rabia por todo lo que venía detrás", valoró el rumano. Tras su marcha, Mora confesó que "me da mucha lástima, porque lo quiero y me duele, pero tengo que ser sincera". "He conocido a una persona que no esperaba jamás sentirme así con él, porque creía que era algo físico y, sobre todo estos tres últimos días, han sido para mí muy importantes. He sentido que puedo llegar a echarlo de menos", declaró, al hablar de Miguel, a pesar de que "obviamente, tengo muchas cosas que solucionar, pero tengo fe en que, en un futuro, lo arreglaremos todo".

La castellonense recibió entonces al soltero, al que Barneda preguntó si abandonaría el reality con la exnovia de Aubert. "Me quiero ir solo porque sería un error por mi parte salir de aquí contigo cuando pienso que tú necesitas estar sola un tiempo y arreglar tus cosas", contestó el soltero, ante Mora, a pesar de que "siento mucha conexión contigo, pero no sé si es por el círculo en el que estamos ahora". "Me imaginaba que ibas a decir eso, pero no me puedo mentir a mí misma y es lo que siento. Obviamente, lo respeto", respondió la castellonense, tranquila, en un encuentro tras el cual Miguel añadió que "no sé si mis sentimientos son reales y es lo que quiero aclarar". "Lo entiendo, pero me duele. Creo que ha hecho lo que ha sentido y me habría molestado más que me hubiera dicho que sí porque quedar bien aquí conmigo y que luego, fuera, me dijera que no me quiere conocer", admitió la castellonense, tranquila, consciente de que "sé que lo voy a tener fuera".