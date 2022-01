'La isla de las tentaciones' encaró su desenlace en Telecinco el miércoles 12 de enero, entrega en la que Nico Aubert y Gal·la Mora por fin se vieron las caras después de que el primero se negara a acudir al encuentro de su novia cuando solicitó una hoguera de confrontación. Un asunto que estuvo muy presente a lo largo de su cara a cara, desde el comienzo, al igual que la ausencia de relaciones sexuales en su relación en los últimos meses, en medio de un tenso cruce de reproches entre ambos participantes.

Nico y Gal·la discuten en su hoguera final en 'La isla de las tentaciones'

"Faltaría que no se presentara", comentaba Mora, antes de recibir a su novio, a quien le negó el saludo. "Es una falta de respeto que no me saludes después de todo lo que hemos pasado", criticó Aubert, quien cuestionó sobre su pareja si "te lo has pasado de puta madre porque has visto que yo me lo he pasado de puta madre, o porque te ha salido desde el principio". "Creo que la primera falta de respeto fue que no te presentaras a la primera hoguera", contraatacó la castellonense, ante lo que su novio opinó que "para mí eso no fue ninguna falta de respeto". "En ese momento, hacía lo que sentía y sentía que no tenía que darte explicaciones. Has pedido una hoguera de confrontación porque sabías perfectamente que me estabas perdiendo y me querías recuperar en ese momento. Y como Nico no se presenta, se lo está pasando muy bien, yo también me lo voy a pasar muy bien. ¿Y eso cómo se llama? Venganza", soltó el rumano.

"No tenías ni puta idea de por qué te estaba pidiendo una hoguera de confrontación", replicó Mora, tras lo cual el aludido apuntó a "las imágenes que estabas viendo", en las que se detectaba su evidente acercamiento con Miriam. "Estás muy equivocado. La pedí porque no estaba bien. Me pasaba los días encerrada en mi habitación", explicó la castellonense, sin convencer a su pareja, puesto que "yo eso no lo he visto". "Has hecho cosas que no sentías", acusó el rumano, palabras que Mora negó por completo, para después defender que "no vengo a hacer las cosas por venganza. Es más, tú sabes que yo no soy vengativa". "No me puedes decir eso. ¿Empezamos con las mentiras?", cuestionó Aubert, con incredulidad. La pareja abordó entonces la ausencia de relaciones sexuales entre ellos, momento en el que el novio de la castellonense desveló que "lo primero que dijiste al entrar aquí fue que no hablara de este tema porque era tabú", algo que Mora no dudó en afirmar.

Gal·la: "Nico no me ponía como antes. No me pones, te lo digo ahora que lo sé"



"Nico, no me pones"

Gal·la deja boquiabierto a Nico al reconocer que "no me pones" en 'La isla de las tentaciones'

El programa les mostró entonces un recopilatorio de la castellonense hablando de su pareja, con declaraciones entre las que figuraba que "cuando nos fuimos a vivir juntos, el sexo con él decayó". "Lo que más le molesta es que hablara con un chico al que ha conocido hace dos días de mis problemas sexuales, cuando es ella la que ha pedido respeto", confesó Aubert, a quien Mora acusó de decir "que follábamos cada dos meses y entonces necesitaba aclararlo. Nico ha intentado siempre echarme a mí las culpas". "¿No crees que si a mí no me apetece, es por algo?", planteó entonces la castellonense, razón por la que Sandra Barneda le preguntó por qué no le apetecía mantener relaciones con su novio. "No me ponía de la forma en la que me ponía antes y yo siempre ha intentado buscar excusas. Pero realmente, aquí dentro, me he dado cuenta de que Nico no me ponía como antes", admitió Mora, sin tapujos.

"Entonces es problema tuyo, no mío", opinó Aubert. "Vale, es problema mío, pero si no lo sé, ¿cómo te lo digo?", replicó la aludida que, ante la insistencia de su pareja, soltó "Nico, no me pones. Te lo digo ahora, que lo sé. Cuando estaba en la calle, contigo, no me daba cuenta, no sé si pillas el concepto". Asimismo, la pareja abordó el hecho de que el rumano había estado a dos bandas con Miriam y Rosana, juego por el que Mora declaró que "es una persona que no conozco absolutamente nada, porque no se ha visto en una así en su vida". "Obviamente, me duele porque es mi pareja, pero me duelen otras cosas mucho más. Al final, él ha hecho esto porque no me ha respetado. En el momento en el que me negó la hoguera de confrontación, dejó de respetarme", argumentó la castellonense, quien tachó de "muy triste" el hecho de que "una persona llegue aquí y diga que no ha tenido nada bonito en su relación ni ha sido feliz. Me duelen más tus palabras que lo que hagas".