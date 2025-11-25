Nathalie Seseña ('La que se avecina'): "Berta ha tenido mucha evolución, ahora le marca los límites a Antonio"

Por Fernando S. Palenzuela |

Nathalie Seseña regresa a su personaje de Berta en la temporada 16 de 'La que se avecina'. Además, la exitosa ficción española está por partida doble, ya que mientras que Prime Video emite la nueva tanda, Telecinco lanza cada martes un capítulo de la temporada 14. Hablamos con la actriz sobre cómo ha evolucionado su personaje y otros aspectos novedosos como el capítulo 200 grabado con la ambientación del Lejano Oeste.

'La que se avecina' está por partida doble, tanto en Prime Video como en Telecinco. ¿Qué os dice la audiencia de poder veros en dos lugares?

No sé lo que pensará la audiencia. Nosotros estamos muy contentos de que haya dos temporadas estrenándose a la vez en televisión y también en la plataforma y en el cine. Nos parece un poco increíble que después de tantos años haya este seguimiento porque está funcionando muy bien en la tele, ha funcionado muy bien en el cine y parece que está funcionando muy bien también en Amazon. Después de tantos años es algo increíble.

Imagen del rodaje de la decimocuarta temporada de 'La que se avecina' con Nathalie Seseña

Exacto. Es algo histórico tratándose de una comedia, yo creo que nunca había pasado algo así. Entonces, esa conexión con el público es un regalo para todos los que hacemos esta serie. Es un fenómeno porque uno nunca sabe por qué ha conectado tanto. Claro que sí sabes que hay actores buenos, guiones buenos, personajes que han crecido, que han evolucionado, pero siempre te llama la atención que la gente la siga viendo repetida y que no se canse y que te siga dando las gracias. Todo eso llama la atención porque son muchos años, 18 años. Es bonito.

En Prime Video se ha estrenado la temporada 16. ¿Qué vamos a poder ver de Berta?

De Berta vamos a poder ver una mujer muy diferente, muy empoderada. Más que empoderada, con mucho poderío también. No quiero tampoco adelantar mucho, pero hay otra dimensión de Berta, ¿sabes? Yo creo que es cuando ha estado más poderosa y con mucho power. Lo más interesante de Berta es toda la evolución que ha pegado. Era una mujer sumisa, casi maltratada por su marido, tan católica. Ahora es otra mujer con otras creencias, con otra manera de funcionar, donde ya su marido no la ningunea. En todo caso, ella le marca los límites y lleva todo el negocio. En ese sentido, estoy muy contenta de haber dado todo a esta evolución, que me parece muy bonita, muy interesante.

Es cierto que es, si no el que más, de los personajes que más ha evolucionado sin duda.

Estoy muy contenta porque esa es otra razón por la que uno se mantiene también en un trabajo: los personajes evolucionan y dentro del humor siguen aportando cosas nuevas. Berta en eso se ha hecho poderosa. También la relación con Antonio Recio obviamente ha cambiado y yo creo que eso genera mucho humor, ese cambio de rol de pronto, que él sea más pequeñito a mi lado, aunque siga haciendo sus fechorías, por supuesto, ya que si no, no sería Antonio Recio. La manera en la que Berta se relaciona con él es muy diferente.

Me gustaría mucho que Berta tuviera un final a la altura de lo que esta serie ha representado en mi vida

Ahora ha entrado con fuerza Toñín, que cada vez va teniendo más protagonismo. ¿Qué supone esta incorporación a la familia?

Primero, el actor es maravilloso. Es un tío que tiene esos ojos increíbles de alguien que arranca en esta profesión. Todo le interesa. Es muy bonito verlo aprender en el rodaje, verlo preguntar. Eso como actor, y como personaje creo que aporta mucho. Nosotros estamos encantados de que se quede con nosotros porque después de que se fue Alba, mi hija, hubo un gran vacío, una pena. Que de pronto haya alguien más en la familia, se agradece, una cara que no sea solo Antonio Recio. Y creo que también va a dar mucho juego porque lo tiene, por un lado, con Antonio y lo tiene también conmigo.

La sinopsis de esta temporada dice que Berta y Greta se despendolan. ¿Qué va a ocurrir con ellas?

Se despendolan por contarlo así gracioso. Y bueno, pues yo creo que ahí ya hay mucho... Se despendolan. Es que está muy bien. Greta y Berta se despendolan. Son dos mujeres casadas, dos mujeres con sus vidas familiares que de pronto van a tener un encuentro muy interesante para las dos. Y espero que la gente lo disfrute.

Otra de las tramas clave de esta temporada es la división en la comunidad entre exteriores e interiores, la mecha que le faltaba a estos personajes para liarla más en la escalera.

Entre los más ricos, apoderados, y los pobres, ¿no? Desgraciadamente estas divisiones ocurren en edificios y creo que este también es muy divertido para contar todas esas diferencias. Nosotros ahora hemos conseguido estar en los exteriores y eso te empodera. Siempre hay esa lucha y luego hay que llegar a acuerdos vecinales obviamente y ahí está la dificultad en cualquier comunidad de vecinos. Hay esta dificultad en que hay que ponerse de acuerdo para llegar a acuerdos. Eso genera mucha trama y muchas cosas muy divertidas con las que la gente se identifica por las comunidades y los vecinos respectivos de su vida.

Berta junto a Coque y Antonio en 'La que se avecina'

En esta temporada habéis grabado el capítulo especial ambientado en el Oeste. ¿Cómo fue salir del edificio para grabar un capítulo?

Ha sido todo un regalo. Alberto, Dani y Laura nos han hecho un regalo en el capítulo 200 de llevarnos al desierto de Almería a rodar una película del Oeste, entonces lo hemos pasado muy bien. Es verdad que ha sido muy duro, ha habido mucho polvo. Fueron muchas horas porque se ha rodado una película prácticamente en nueve o diez días y creo que ha sido muy interesante para los actores jugar con nuestros personajes, pero además con esa vuelta de tuerca que te da estar en el Oeste, estar en otra época, con otros valores, con otras situaciones... Esto es lo que me encanta de estos creadores, que son capaces de plantarte allí, en el Oeste, sin más explicaciones y de pronto, claro, como actor, como actriz, te da un mundo nuevo donde jugar, donde decir: "ah, qué interesante, ahora estoy en el Oeste. Soy Berta, pero es otra época". Todo eso es muy creativo para nosotros y yo creo que ha sido muy divertido, muy interesante y, por la respuesta que ha tenido en el cine, a la gente le ha gustado mucho.

Sin duda ha sido un exitazo en taquilla, ha funcionado de una manera increíble.

Es alucinante que la gente además vaya al cine cuando lo tiene en televisión. Estamos muy agradecidos al público, la verdad.

Esta temporada es la primera vez que habéis grabado capítulos de 50 minutos. ¿Cómo has sentido como actriz esta reducción del metraje?

El tiempo de grabación general es menor, pero luego a nivel actriz, como siempre, se trabaja mucho. La mayoría de las veces sobre varios capítulos a la vez, la intensidad del rodaje siempre es muy fuerte, ya dure cuatro o seis meses. Quizás se reducen las semanas de grabación, pero sigue siendo la misma intensidad y requiere el mismo trabajo y la misma concentración. Eso quizás lo note más el público a la hora de ver un capítulo. Nosotros empezamos dando esta serie que a veces hacíamos 13 hasta 14 capítulos, yo creo que muchos seguidos, y claro, eran muchos meses. Ahora también hay una práctica de tantos años, unido a que los capítulos son más reducidos, entonces ya son menos meses, pero a nivel de trabajo personal es la misma implicación, la misma intensidad luego en el día a día del rodaje.

El capítulo especial nos ha dado un nuevo mundo en el que jugar, ha sido muy creativo para nosotros

También se tiene que notar el hecho de que, como lleváis tantos años, estos personajes los tenéis más que interiorizados. Esto imagino que hará los procesos más rápidos.

Nos tenemos interiorizados y aprendidos, pero los personajes siguen evolucionando y cada temporada ocurren cosas nuevas y, como yo digo, el personaje evoluciona, pero uno también cambia. Entonces, para mí nunca es un trabajo terminado, siempre es un trabajo en proceso y cada temporada es una nueva situación que no sabes qué le va a pasar a tu personaje, qué le va a pasar a los otros y cómo se va a dar. Yo miro a mi marido Antonio Recio en la serie y claro, hay una complicidad que yo no la tengo que trabajar como si no lo conociese. Y lo mismo pasa con los otros compañeros. Efectivamente hay mucho trabajado porque cuando haces un personaje de cero tienes que construir toda la vida anterior, pero ahora cualquiera de nosotros que llevamos 18 años, toda esa vida la hemos vivido en la serie. Entonces, cuando hablamos de algo, cuando tenemos que hacer memoria de algo, todo eso forma parte ya de nuestra experiencia, con lo cual es muy interesante en ese sentido todo ese pasado que es totalmente verdadero, puesto que lo hemos transitado, lo hemos vivido, todas esas relaciones con todos los compañeros, con todos los personajes. Es realmente toda una vida de ficción hecha.

De todas las relaciones que has tenido con muchos de los actores y sus personajes, ¿hay alguien con quien tú tengas ganas especialmente de trabajar dentro de la serie?

Cualquiera de los antiguos, cualquiera de los nuevos... La verdad es que más que la relación con un personaje, para mí siempre es lo que los guionistas desarrollan entre los personaje, eso es lo que a mí me interesa más. En esta serie hay un buen equipo en cuanto a que yo creo que a todos nos gusta trabajar con el otro, o eso he percibido yo a lo largo de estos años, pero no es tanto trabajar con el otro, sino ¿a qué podemos jugar con el otro? ¿Qué nos escriben? Y entonces ahí es cuando nos brillan los ojos y nos miramos. Y ahí, más que con uno u otro compañero, yo veo que es el juego que nos proponen lo que nos pone con ganas de crear y de aportar.

Antonio y Berta en la temporada 16 de 'La que se avecina'

Esta temporada también está marcada por la salida de Fernando Tejero. ¿Cómo viviste tú su adiós?

De eso te enteras a posteriori, no lo supe cuando estábamos grabando. Con mucha pena, obviamente, la verdad es que yo cada vez que se ha ido un compañero o por lo que sea un compañero no ha seguido, pues se le echa mucho de menos porque esta es una serie totalmente grupal donde, como dice Alberto, el protagonista es el edificio, y eso para mí es que el protagonista es el grupo. Eso ha sido muy importante en la serie, no hay un protagonista evidente, hay personajes que son más carismáticos, pero siempre ha sido el grupo, ese grupo que se ha mantenido cohesionado. Y bueno, cada personaje que se ha ido, cada actor, a mí me parece una pérdida, siempre me da mucha pena. Con Tejero nos hemos reído muchísimo y ha sido muy buen compañero, así que ojalá nos volvamos a encontrar en otra y que le vaya muy bien con todo.

18 años en la serie. ¿Tú ves algún final en tu participación en 'La que se avecina' o estás dispuesta a seguir hasta el final, hasta donde sea posible?

Esto se lo he comunicado muchas veces a los creadores, que yo quiero estar hasta el final y que me gustaría mucho que Berta tenga un final a la altura de lo que esta serie ha representado en mi vida, en mi trabajo. Son muchos años, hay mucho cariño, hay mucho respeto por todo el trabajo hecho... Y bueno, claro, tú eres un personaje, a ti te escriben, te pueden matar. Yo digo: "ojalá que no me maten y ojalá que pueda realmente estar en el colofón final de la serie cuando se produzca". Creo que va a ser un momento muy emotivo porque, como te decía antes, a nivel humano, del equipo, son tantos años, tantas cosas que nos han pasado a todos, hay ya una familia ahí. Hay una experiencia vital enorme juntos, con lo cual habrá que transitarlo cuando sea.