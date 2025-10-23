Contubernio |

'La que se avecina' está de celebración, y es que en esta temporada 16, que se estrena el 18 de noviembre en Prime Video, alcanzan su capítulo número 200. Para ello, Alberto y Laura Caballero han ideado una emisión especial en la que los vecinos de Contubernio saltan al Salvaje Oeste. Pero la gran novedad es que este viaje podrá verse en los cines.

El tráiler de este capítulo especial nos ofrece algunos detalles de la trama. Los vecinos de Mountpine View, nombre con un claro guiño a Mirador de Montepinar, viven en su día a día duelos, disparos y deseos de salir de ese poblado. Muchas de las mujeres quieren escapar de ahí, pero para eso necesitan dinero. Su modo de conseguirlo pasa por ser ellas quienes roben el banco.

En este capítulo lleno de fantasía, los guionistas han aprovechado para hacerle un homenaje a los fans con la relación de Mauri y Fernando de 'Aquí no hay quien viva', algo que ya fuimos viendo a lo largo de la temporada 15. Los personajes de Luis Merlo y Adrià Collado en este episodio se reencuentran y acaban fundiéndose en un beso ocultos del resto de la gente. Antes de ver el capítulo en la plataforma de Amazon, los fans podrán disfrutar de él en los cines Yelmo el 11 y el 15 de noviembre.